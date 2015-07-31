В Украине услугу по переносу номера мобильного телефона могут ввести в следующем году

Об этом сообщает пресс-служба УГЦР со ссылкой на директора по информационно-телекоммуникационному направлению Викторию Трощенко.

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"Тема предоставления данной услуги, которая дает возможность менять мобильного оператора, не меняя при этом номер телефона, уже давно обсуждается в обществе. Но наибольшую актуальность она приобрела после подписания ассоциации с ЕС. Это и дало толчок к тому, что наш украинский регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации(НКРСИ), определила срок внедрения услуги – в 2016 году", - цитирует пресс-служба Викторию Трощенко.

По ее словам, потребность в этой услуге есть уже сегодня, а еще более популярной она будет становиться по мере развертывания сети 3G в Украине.

Виктория Трощенко также напомнила, что соответствующий порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров был утвержден на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 31 июля 2015 года.

Как сообщалось, в конце 2014 года НКРСИ определила государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) организацией, которая будет осуществлять централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (услуги по перенесению персональных номеров абонентов).

Справка УНИАН. Украинский государственный центр радиочастот относится к сфере управления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые действуют в полосах радиочастот общего пользования: УГЦР выполняет работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех.