"Укрзалізниця" запустила новые поезда из Харькова и Запорожья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзалізниці", учитывая пожелания пассажиров и повышенный спрос на перевозки в города отдыха железнодорожники продолжают работу по назначению дополнительных поездов.

В частности, с понедельника назначен поезд № 609/610 Харьков – Лисичанск. Из Харькова он будет отправляться в 13:00 и прибывать в Лисичанск в 20:25. Обратно из Лисичанска поезд будет отправляться в 21:05 и прибывать в Харьков в 04:22.

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Кроме того, начнет курсировать ночной скорый поезд № 52/51 Запорожье – Киев. «Начиная с 6 августа, поезд будет отправляться из Запорожья во вторых, четвертых и седьмых днях недели в 21:45 и прибывать в Киев в 07:14. Обратно из Киева поезд начнет курсировать 7 августа и будет отправляться по первым, третьим, пятым дням недели в 22:58 и прибывать в Запорожье в 10:25», - говорится в сообщении.