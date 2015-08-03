В украинских портах упрощено оформление судов и грузов

Как сообщили изданию Новое Время в министерстве инфраструктуры Украины, постановлением № 491 отменяется, в частности, комиссионный контроль на борту судов, вводится автоматизированный радиологический контроль грузов и электронный документооборот в портах, упрощаются процедуры оформления яхт.

По словам главы ведомства Андрея Пивоварского, на внедрение этих нововведений отводится 45 дней с даты их публикации.

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Кроме того, правительственным постановлением № 483 обеспечивается равный доступ к портовой инфраструктуре всех портовых операторов путем введения унифицированного тарифа.

Согласно сообщению министерства, постановление № 492 отныне регулирует отмену процедуры обязательного контроля изолированного балласта, которая раньше создавала широкое поле для манипуляций.

Чиновники уверяют, что это нововведение получило особое одобрение со стороны Европейской Бизнес Ассоциации.

"Изменения, которые упростят ведение бизнеса в портах, осуществлены совместными с правительством усилиями невероятно быстро, несмотря на большое сопротивление. Для бизнеса экономический эффект от дерегуляции составит миллиарды гривен. Компании сэкономят эти средства, ведь больше не нужно будет оплачивать простой судов и платить взятки в портах", - отметил Пивоварский.

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Он также рассказал, что со стороны его ведомства уже предприняты все необходимые меры для дерегуляции в портах. Чиновник уверен, что следующими должны стать шаги со стороны Государственной фискальной службы по реализации концепции электронной таможни, выработку единого подхода к определению таможенной стоимости, создание единого казначейского счета и тому подобное.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины одобрил проект создания Информационной системы портового сообщества, которая минимизирует бумажный документооборот при оформлении судов и грузов в украинских портах.