Россия вылетела из десятки лидеров по продажам новых автомобилей

Россия в списке мировых лидеров по продажам новых автомобилей по итогам первого полугодия 2015 года опустилась на 12-е место с 8-го в 2014 году.

Об этом пишет Автостат.

По итогам I полугодия 2015 года Китай продолжает сохранять лидерство по продажам новых легковых автомобилей – 10 млн. 95 тыс. автомобилей, что на 4,8% больше, чем в первом полугодии 2014 года. За ним следует рынок США с показателем 8 млн. 495 тыс. автомобилей.

На третьем месте – Япония (2,62 млн. шт.; -11%). Четвертое место в мире заняла Германия (1,62 млн. шт.; +5%).

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Пятерку лидеров замыкает Великобритания (1,38 млн. шт.;+7%). В ТОП-10 вошли Индия (1,36 млн. шт.; +6%), Бразилия (1,27 млн. шт.;-20%), Франция (1,02 млн.шт.;+6%), Канада (933 тыс. шт.% ; +3%), Италия (873 тыс. шт.;+15%).

Россия (735 тыс.шт.; -37%), занимавшая 8 позицию по итогам 2014 года, не попала в ТОП-10, пропустив вперед еще и Южную Корею (841 тыс. шт.;+6%).