Продажи новых автомобилей в Украине сократились почти на 10% - эксперты

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% - до 5210 единиц, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

При этом по сравнению с июнем текущего года продажи новых легковых авто увеличились на 54,3%.

«В июле по сравнению с июнем зафиксирован стремительный рост числа продаж новых автомобилей… Более того, оптимизм присутствует и в сравнении с прошлогодними показателями. Так, сокращение операций июль к июлю впервые в этом году составило 9,8%. На фоне спадов на 70-80% в начале года это фактически ничего", - констатируют эксперты группы.

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Согласно сообщению, в тройку лидеров украинского рынка масс-сегмента по объемам продаж в июле вошли автомобили Toyota, Renault, ZAZ, тогда как в премиальной группе брендов за указанный период лидерами стали BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на 70% - до 17203 единиц. При этом в июне продажи новых легковых автомобилей сократились в 1,8 раза по сравнению с июнем прошлого года - до 3372 единиц.

По итогам 2014 года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. штук.