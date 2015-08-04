Общественность должна добиться от прокуратуры реакции в отношении директора "Укрзалізниці" - "Слово и дело"

Об этом сегодня заявил председатель общественной организации «Система народного контроля «Слово и Дело» Евгений Заика.

«Чтобы сделать выводы по расследованию журналистов «Украинской правды», необходима проверка фактов Генпрокуратурой. То есть необходимо решение либо по линии ГПУ, либо по судам. Что касается обещаний победить коррупцию, то даже по процедурным вопросам мы видим много ситуаций. И по линии Кабмина, и по депутатам, слова расходятся с делами. В данном случае нужно уточнить, было ли заявление в Генпрокуратуру и далее, в том числе по линии общественности, дожимать соответствующие органы, чтобы получить от них реакцию. То есть максимально придавать резонанс этой теме», - говорит лидер ОО «Слово и Дело».

Комментируя отсутствие кадровых конкурсов в Министерстве инфраструктуры Украины, Евгений Заика подчеркнул, что ситуация с назначением исполняющего обязанности без конкурса не является уникальной.

«Ситуация с кадровыми конкурсами действительно такая. Чтобы вы понимали, этот механизм позволяет поставить, пусть временно, своего человека. И если факты в статье найдут подтверждение, в этом случае министр, безусловно, несет ответственность – политическую. И не только министр. Если следовать европейской практике, то и премьер-министр должен отреагировать своей отставкой. Такова европейская практика», - констатировал Евгений Заика.

Напомним, «Украинская правда» опубликовала материал, посвященный конфликту интересов исполняющего обязанности главы госпредприятия «Укрзалізниця» Александра Завгороднего и государства. Как удалось выяснить журналистам, оформленные на сына и брата директора «УЗ» фирмы «А.С. Инжиниринг Групп» и «Сферастрой Инвест» зарабатывали на тендерах Приднепровской дороги, где Завгородний занимал должности главного инженера и первого заместителя директора. Проверка КРУ обнаружила, что подрядчик завышал цены на работы.

Также железная дорога судится с фирмой Завгороднего, задолжавшей госпредприятию за выполненные перевозки. Между тем, новый и.о. генерального директора утверждает, что компания, оформленная на его родственников, никогда не работала с железной дорогой.