Украинские самолеты будут строить с помощью 3D-технологий

Инновация позволит снизить затраты, сократить сроки и повысить качество, сообщает пресс-служба концерна.

"На смену чертежам на пульманах пришли современные технологии. Использование цифровых систем "без чертежа" в процессе создания и сопровождения сложных технических объектов - требование времени, обязательное условие успешной интеграции предприятия в мировую самолетостроительную индустрию. Нашими специалистами уже разработана соответствующая нормативная и методическая база электронных проектов. В этом направлении "Антонов" успешно работает с "Siemens" уже три года и мы готовы продолжать это сотрудничество", - сказал исполняющий обязанности президента компании Михаил Гвоздев.

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3D-технологии уже были применены при создании опытного экземпляра Ан-178. Сейчас они внедряются в программах новых транспортных самолетов Ан-178, Ан-132, Ан-188, а также беспилотных летательных аппаратов.