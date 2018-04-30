Дорога Львов-Краковец или бег по граблям

Кабинет Министров Украины выделил 26,614 млн грн на строительство участка автомобильной дороги, который будет подъездом от границы с Польшей до дороги Львов — Краковец. Саму трассу планируется строить на условиях концессии. Пока это все деньги, которые смог найти министр инфраструктуры Андрей Пивоварский для проекта, который Мининфраструктуры рекламирует уже полгода. Справедливости ради стоит заметить, что с таким же энтузиазмом собирались строить платные автодороги и предыдущие несколько правительств.

Главным вопросом проекта является поиск денег на строительство. Без средств проект рискует превратиться либо в "Потемкинскую деревню", либо повиснуть на шее государственного бюджета Украины. Как это произошло с финансированием Евро 2012, инвесторов для которого так и не нашли. Потенциальных подрядчиков найти не трудно, а вот желающих поверить правительству в прибыльность идеи пока никто не спешит.

Важным моментом проекта является то, что он именно "пилотный". То есть, степень экономической эффективности от его реализации должна выявить уровень заинтересованности потенциальных инвесторов и целесообразности воплощения других концессионных проектов в стране. Пока интерес к проекту проявляют те компании, которые готовы строить дороги, а вот желающих финансировать проект, и, в последствии, эксплуатировать трассу, пока нет.

Вообще строительство в Украине дорог в рамках государственно-частного партнерства (концессии) предусматривает возврат инвестиций концессионеру за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги. И ключевым для потенциального донора является вопрос – когда проект окупится (и окупится ли вообще) и начнет приносить прибыль.

Согласно прогнозам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, финансировать обсуждаемый проект Львов – Краковец проект будут частные инвесторы, которые в течение 45 лет после окончания строительства будут получать доход от дороги. Вся плата, которая будет взиматься на пропускных пунктах, пойдет в госбюджет, после чего деньги разделят между счетами инвесторов и "Укравтодора".

Правда, экс-министр транспорта Иосиф Винский подчеркивает, что разговоры о концессии ведутся уже более десяти лет, а реальных концессионных дорог никто не строит: "Дорога Краковец-Львов стоит на маршруте европейского транспортного коридора, поэтому было бы лучше, если бы кто-то из стран ЕС взял на себя такое обязательство".

Хороший проект, но не за наши деньги…

Выбор именно этого участка автодороги был обусловлен сразу несколькими факторами. Проект Львов-Краковец хорошо подготовлен к реализации: есть вся необходимая документация, решен вопрос с землей. И, что не менее важно для пилотного проекта, протяженность дороги – невелика: около 84,5 километров. При этом, она входит в Трансъевропейскую систему транспортных коридоров как одна из дорог, соединяющих ЕС и Украину. Польша свой автобан уже построила. Если Украина достроит его до Львова, то трафик, по замыслу сторонников проекта, должен вырасти. Правда, Пивоварский пока не уточняет, за счет чего будет этот прирост, а просто красивым словам инвесторы не верят.

Специалисты уже просчитали и озвучили предположительную стоимость проезда из Львова в Краковец. За один километр автомобилисты будут платить порядка трех центов, то есть всего порядка трех долларов за весь маршрут. Ежедневно по этой транспортной ветке проезжают примерно восемь с половиной тысяч транспортных средств, однако, даже если все, кто ездит сейчас, перейдут на платную дорогу, проект себя окупит очень нескоро: "Цена отрезка между Львовом и Краковцем будет в районе 350-500 миллионов долларов", - сосчитал первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер. А это означает, что окупаемость инвестиций при указанных ценах составит более 30 лет! По факту, проект имеет привлекательные экономические перспективы только в случае увеличения потока транспорта в разы…

Но это – маловероятно, ведь существующая бесплатная дорога Львов – Краковец, как обещают в Мининфраструктуры, никуда не денется. Те, кто не захочет платить за проезд, смогут пользоваться ей. И это обстоятельство делает прогнозы главы Мининфраструктуры по увеличению транзита еще менее реальными. Готовы ли будут водители выкладывать более 60 гривен за 85 километров пути, если рядом будет сохранена бесплатная автодорога, как обещают в правительстве? Совсем не факт. И как в этом случае инвестор вернет свои деньги?

Если проект провалится, и загруженность на трассе останется на том же уровне, что и сейчас, платить инвесторам за строительство, вероятно, будут из госбюджета. То есть из налогов тех украинцев, которые будут ездить по плохим бесплатным дорогам совсем в других местах. "Сейчас трудно сказать, готовы люди платить три доллара за проезд по дороге длиной 85 километров или откажутся. Вопрос в качестве услуги и в качестве дороги. Чтобы не получилось в результате, что платить надо доллары, а качество – как обычно", - говорит президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Знакомые лица

Между тем, Украина уже получила два предложения по строительству концессионной дороги Львов-Краковец. Как рассказал Андрей Пивоварский, предложения сделали украинская и французская компании, изъявившие желание построить первую дорогу такого типа в Украине. По словам Пивоварского, украинская сторона делала предложение сразу от лица нескольких компаний, объединившихся в консорциум. Первая стадия переквалификации завершена. До сентября обсуждение будет проводиться с обеими группами. В частности, будет вестись проработка возможных вариантов финансирования, а также других аспектов, имеющих значение при заключении договоров. При этом министр уточнил, что с законодательной точки зрения все моменты, касающиеся нововведения, концессионных дорог, уже урегулированы.

Из оптимистичного заявления главы Минифраструктуры можно сделать важный, но не слишком обнадеживающий вывод. Если проработка возможных вариантов финансирования только в планах, значит, сейчас денег на реализацию проекта нет. То есть, в этих двух предложениях вопрос финансирования не решен. А Кабмин может решить вопрос финансирования всего двумя способами – выделить деньги из государственного бюджета либо взять кредит под государственные гарантии. Других вариантов нет по определению. "Гасить эти расходы из бюджета, как во время Евро-2012 уже не получится – не та ситуация. Уже нечего брать в бюджете. Нечего! Все, что можно было взять, взяли", - говорит Александр Охрименко.

Пессимисты напоминают, что этот проект был представлен еще 16 лет назад, и именно отсутствие денег привело к тому, что программу заморозили. В 1999 году, когда мировая и украинская экономика демонстрировали уверенный рост, а про дефолт в нашей стране никто не говорил, денег и инвесторов не нашли. К идее строительства платного участка этой трассы возвращались несколько раз, идею строительства дорог на условиях концессии активно продвигало правительство Николая Азарова, а до того – Юлия Тимошенко, но результат оставался прежним. Проект всем нравится, желающих строить хватает, а вот вкладывать средства некому. По мнению Охрименко, успешным для Украины мог бы быть китайский опыт, когда инвестору передают землю и объекты инфраструктуры очень дешево – но на это наши чиновники не идут.

Примечательно, что Государственной службой автомобильных дорог с одним из двух претендентов на реализацию проекта, французской компанией Bouygues Travaux Publics, в июне 2005 г. в Париже уже был подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве. Тогда тоже планировалось, что компания будет проводить строительство дорог на условиях концессии. В то время компания получила инвестиционное предложение на сумму 7 млрд евро. Согласно подписанному соглашению, французская сторона должна была финансировать проекты строительства автомобильных дорог в Украине, выполнять само строительство, а также осуществлять управление и эксплуатацию магистралей, взимая за проезд определенную плату.

Французы должны были принимать участие в строительстве не только дороги "Львов – Краковец", но и "Киев – Винница – Западная Украина – граница с Венгрией". Речь также шла о строительстве ответвления на Николаев от автотрассы "Киев-Одесса" и участку дороги "Москва-Симферополь". Проект так и остался на бумаге. Необходимых 7 млрд. евро для его реализации ни у кого не нашлось. Теперь, в мае 2015 года, "Укравтодор" снова объявил концессионный конкурс на строительство дороги Львов — Краковец. Конечно, нельзя не согласиться, что ситуация за это время изменилась – но, трудно поверить, что она изменилась к лучшему. Украина несколько раз заявляла о возможности технического дефолта, экономика демонстрирует падение, количество перемещаемых грузов тоже снижается. Найти желающих инвестировать в проект, который будет реализован через пять лет, а окупать себя будет в течение более чем сорока – задача практически невыполнимая.

Второй участник конкурса тоже имеет печальный опыт нереализованных концессионных проектов в Украине. Министр Пивоварский на своей странице в Facebook сообщил, что на участие в конкурсе по строительству, кроме французов, подал заявку консорциум "Украинские транспортные магистрали". Этот консорциум был создан еще в 1999 году группой украинских компаний специально для реализации проекта строительства все той же концессионной дороги Львов-Краковец. Первый конкурс на строительство этой дороги был проведен в том же 1999 году. В результате был заключен договоров между Консорциумом "Концессионные транспортные магистрали" и Министерством транспорта Украины. Однако, в связи с невыполнением концессионером взятых на себя обязательств, касающихся привлечения финансирования и начала строительства в течении 11 лет – 13 октября 2010 года договор был разорван.

Судя по данным из госреестра Министерства юстиции, основным контролирующим участником консорциума является частное акционерное общество "Производственно-научная компания "Розточчя СТ". Та самая компания, что в 2002 году заключила с Укравтодором концессионный договор на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги Львов-Броды.

…Уже в 2012 году этот договор был расторгнут в судебном порядке по иску прокуратуры в связи с невыполнением концессионером своих обязательств по договору.

С 2008 года ПрАТ "ВНК "Розточчя СТ" контролируется польской компанией NDI S.A. и связанными с ней лицами. С этого времени представители указанной компании под обещания привлечения инвестиций предпринимали попытки "протолкнуть" через правительство и Укравтодор существенные изменения в концессионные договора по Львов-Краковец и Львов-Броды, суть которых, в основном, заключалась в многоразовом увеличении стоимости проектов и получении правительственных гарантий на возврат привлекаемых инвестиций. В это же время реально по проектам работа не осуществлялась, Консорциум "Трансмагистраль" и ПрАТ "ВНК "Розточчя СТ" оказались в состоянии банкротства. В итоге оба концессионных договора оказались расторгнутыми, а ПрАТ "ВНК "Розточчя СТ" пребывает в процедуре банкротства до сих пор (почти постоянно с 2009 года).

Изучив эту "кредитную историю" потенциальных концессионеров, трудно разделить оптимизм министра Пивоварского. Похоже, без бюджетных денег проект не сдвинется с места.

Сергей Гончаренко