СМИ: чиновники "Укрзализныци" заработают на дефиците топлива

Руководство «Укрзализныци» вовремя не заметило проблему дефицита дизельного топлива на железной дороге, чтобы поставки вновь оказались в руках предприятий бизнесмена Игоря Еремеева, недавнего работодателя министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Об этом сообщает «Цензор.нет».

По мнению издания, подобные ситуации с топливом уже случались в прошлом, поэтому блокирование поставок было вполне прогнозируемым. В этом контексте оправдания главы «Укрзализныци» Александра Завгороднего не выдерживают критики.

«С учетом того, что на госпредприятии работает собственный мощный юридический департамент, который как бы должен, если не предупреждать подобные угрозы, то оперативно их решать, в оправдания руководства железной дороги верится с трудом», - говорится в публикации.

«Цензор» не исключает, что в "Укрзализнице" могли быть заинтересованы в срыве тендера.

«Никто не отрицает, что Александр Завгородний - прямая креатура министра Андрея Пивоварского, который до назначения работал группе "Континииум" Игоря Еремеева. Так что, не стоит удивляться, что благодаря подозрительной беспечности нового руководителя "Вог" в итоге вернет себе статус монопольного поставщика топлива на железную дорогу».

По мнению издания, подвешенная ситуация с закупками открывает и широкие возможности для обогащения самих чиновников «Укрзализници»". Ведь в подобных ситуациях железная дорога, как правило, спасается товарными займами.

«С поставщиками заключается прямой контракт, который не предполагает денежного расчета. Стороны просто договариваются о возврате аналогичного количества топлива через определенное время. Такие займы не предусматривают проведение тендеров! При отсутствии должного контроля за количеством и качеством топлива на такого рода "бартере" можно запросто заработать миллионы», - утверждают авторы расследования.

Напомним, пресс-служба «Укрзализныци» 29 июля сообщила о решении Окружного административного суда города Киева от 24 июля, которое запрещает госпредприятию покупать дизтопливо у «ОККО-Бизнес Контракт». В УЗ отметили, что намерены обжаловать это решение.