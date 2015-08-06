Сговор перекупщиков с кассирами может привести к повышению штрафов за неиспользованный ж/д билет

Министерство инфраструктуры Украины, в рамках борьбы с коррупционными схемами при бронировании и продаже билетов на поезда, намерено провести кадровую чистку в "Укрзализныце" из-за вскрывшегося случая сговора работников ведомства при продаже проездных документов.

Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, проблема перекупщиков билетов на сегодняшний день по-прежнему остается одной из актуальных на железнодорожном транспорте.

"Мы нашли одну проблему, которой занимаемся: по юго-западному направлению поезд пришел пустой на треть и начали проверять, как может быть в сезон пустой поезд. Оказалось, что билеты были зарезервированы, потом до отправления за короткое время сняли бронь, люди, которые хотели через Интернет заказать - реально не могли. Я поставил задачу, все виновные, кто привел к конкретной ситуации, будут уволены. Неважно кто - от кассира до самого верха", - сказал Пивоварский.

Он также сообщил о намерении многократно увеличить размер штрафа за возврат неиспользованного железнодорожного билета с целью борьбы с подобными явлениями.

По словам министра, в этой ситуации усматривается сговор группы людей, имеющих ручной доступ к бронированию билетов, и такие же проблемы уже зафиксированы и по другим маршрутам.

Читайте такжеС 1 августа "Укрзализныця" запустит дополнительный поезд из Одессы во Львов"Бронируют билеты кассиры, вручную, у них больше возможностей, это сговор группы людей, до менеджеров среднего звена это доходит, но основная проблема – снизу… Здесь надо переходить на Интернет, а также существенно увеличивать штраф за возврат неиспользованного билета, так как на сегодняшний день такой штраф ничтожно мал по сравнению с той потенциальной выгодой, которую имеют эти люди, плюс-минус 30% цены билета. К сожалению, из-за этого могут пострадать добросовестные покупатели билетов, но нам придется прибегать к этому и систему бронирования и резервирования менять", - отметил Пивоварский.

При этом министр подчеркнул, что ответственность за решение данного вопроса несет лично руководитель «Укрзализныци» Александр Завгородний.

Как сообщал УНИАН, в Украине на протяжении многих лет существует острая проблема с перекупщиками ж/д билетов. "Укрзализныця" неоднократно увольняла кассиров за связь с билетными перекупщиками, а также ввела запрет на пользование мобильными телефонами во время работы во избежание контакта со спекулянтами, однако по сей день билетная мафия существует.