В Украине назвали ТОП-10 худших автодорог

Журналисты ЛІГАБізнесІнформ составили топ-10 худших автодорог в Украины, которые, по данным Укравтодора, нуждаются в ремонте в первую очередь.

1. Р-75. Контрольно-пропускной пункт "Тимково" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка. Николаевская область

Длина дороги 184 км. Фактическая длина маршрута - 202 км, из которых 64 км повреждено ямами (5 620 кв м). В населенных пунктах дороги еще более разбиты. Трафик средний, в период сбора урожая на полях - плотный. С начала года Укравтодор "залатал" 16% от общего количества ям на дороге.

Читайте такжеВ Украине хотят создать интерактивную карту состояния автомобильных дорог

2. М-15. Одесса - Рени (на Бухарест). Одесская область

Одна из самых худших украинских автомагистралей. Дорога построена в 1940-1950-е годы и давно исчерпала свой ресурс. На всем протяжении имеет ширину 8-9 метров и очень сильно загружена транспортом, особенно летом. При протяженности 295 км повреждено 228 км дороги (нуждаются в текущем среднем ремонте). Еще 61 километр требует капитального ремонта. Также нужно построить почти шесть километров объездной дороги вокруг Рени. Сейчас отремонтировано 18% от необходимого объема.

По оценкам первого заместителя главы Укравтодора Евгения Бараха, чтобы провести все ремонтные работы, необходимо 2,1 млрд грн. А это более 61% от суммы расходов госбюджета на все дороги Украины в 2015 году. В начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что средства, превышающие плановые показатели поступлений от Одесской таможни, планируется направить на строительство дороги Одесса - Рени. Также президент пообещал, что проект реконструкции будет поддержан правительством Болгарии, а профинансирует работы Евросоюз.

Читайте такжеФранцузская компания хочет строить первую в Украине концессионную дорогу

3. Н-17. Львов - Радехов - Луцк. Львовская - Волынская области

Одна из худших дорог в Западной Украине. В январе на одном из участков дороги местные жители перекрыли движение транспорта, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. По их словам, капитальный ремонт здесь не проводили более двадцати лет.

По данным Укравтодора, из 130 км пути ямами поражено более 60 км (23 812 кв м). Особенно опасна дорога на участке во Львовской области (Радехов и Каменка-Бугская). Вторая часть Н-17, по Волынской области, немного лучшего качества. По словам губернатора Львовской области Олега Синютки, идут переговоры с Европейским инвестиционным банком о выделении средств на ремонт дороги.

Сейчас дорогу Н-17 можно объехать по дороге М-06 Киев - Чоп и М-19 Доманово - Тереблечье, но для этого нужно сделать крюк в 70 километров по М-06 и 50 км по М-19.

4. Р-07. Чугуев - Меловое (через Старобельск). Харьковская - Луганская области

Начинается в Чугуеве, проходит через Шевченково, Купянск, Сватово, Старобельск, Беловодск, заканчивается в поселке Меловое Луганской области и далее продолжается на территории России. Общая протяженность 289,7 км, из которых 264,4 км покрыто ямами (19 909 кв м).

Р-07 капитально не ремонтировалась с 1954 года. После начала АТО, когда в направлении Луганска стала активно курсировать военная техника и грузовики, дорога оказалась почти полностью разрушенной. Сейчас она признана Укравтодором аварийной. По словам заместителя главы Харьковской ОГА Евгения Шахненко, стоимость необходимого ремонта - 614 млн грн. В правительстве говорят, что эта стратегически важная дорога станет одним из первых проектов, который будет включен в программу восстановления восточной части Украины. На восстановление дороги направят часть нецелевого финансового кредита в €500 млн, который планирует выделить Германия.

5. М-13. Кировоград - Платоново (на Кишинев). Кировоградская, Николаевская и Одесская области

Эту международную трассу в народе называют "Полтавка". Она была построена в 1960-е годы как часть коридора Полтава - Бухарест общей протяженностью 1047 км. Начинается в Кировограде, проходит через Помошную, Первомайск, Врадиевку, Агафиевку, Ананьев, Красные Окны и заканчивается на пропускном пункте Платоново на границе с Молдавией - от этого пропускного пункта есть прямая дорога на столицу Молдавии Кишинев. Покрытие на большей части протяженности автодороги - бетонные плиты. Общая протяженность автодороги М-13 - 254,4 км. 159 км этой автомагистрали покрыто ямами.

Читайте такжеКапитальный ремонт километра дороги в Украине составляет от 15 до 40 миллионов гривень

6. Н-09. Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов. Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области

Начинается в Мукачево, проходит по извилистой местности через Иршаву, Хуст, Тячев, Рахов, Ясиню, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск, Галич, Бурштын, Рогатин, Бибрку и заканчивается во Львове.

Протяженность 435 км, из которых 255 км нуждаются в капитальном ремонте. Трасса находится в неудовлетворительном состоянии, ее ширина 7-9 метров, есть множество крутых поворотов и подъемов.

В начале июля дорожники начали ремонт одного из участков дороги Н-09 протяженностью 41 км (на границе Львовской и Ивано-Франковской областей). Правительство выделило на ремонт 200 млн грн (по программе ремонта дорог Карпатского еврорегиона).

7. Р-55. Одесса - Вознесенск - Новый Буг. Одесская и Николаевская области

Проходит по территории Коминтерновского, Березовского, Веселиновского, Вознесенского, Еланецкого и Новобугского районов. Протяженность - 209 км. По данным Укравтодора, на 119 км дороги встречаются ямы 42 859 кв м. Дорога в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

8. Н-11. Днепропетровск - Николаев (через Кривой Рог)

Автодорога национального значения. Начинается в Днепропетровске, проходит через Софиевку, Кривой Рог, Казанку, Новый Буг, Баштанку и заканчивается в городе Николаев.

Общая протяженность - 239,6 км. По данным начальника Службы автодорог в Николаевской области Валерия Блошенко, стоимость капитального ремонта дороги в апреле оценивалась в 1,7 млрд грн. При этом в текущем году на содержание дорог в области выделено 70 млн грн, которых не хватит даже для того, чтобы сделать ямочный ремонт проезжих частей. Незадолго до этого заявления первый вице-губернатор Николаевщины Николай Романчук предложил бизнесменам "скинуться" на ремонт дорог. А губернатор Николаевской области Вадим Мериков заявлял, что на ремонт дорог в регионе необходимо более миллиарда гривен, но денег в бюджете ноль.

Читайте такжеКабмин выделил почти 27 миллионов гривень на строительство участка концессионной дороги Львов - Краковец

9. Н-13. Львов - Самбор - Ужгород. Львовская и Закарпатская области

Автодорога национального значения начинается во Львове, проходит вдоль рек Днестр и Уж через Рудки, Самбор, Жорнаву, Турку, Великий Березный, Перечин и заканчивается в Ужгороде.

Общая протяженность - 227,5 км, из которых на ямы и выбоины приходится около 100 км. Для автомобилистов есть альтернативная дорога, которая находится в лучшем состоянии: по трассе Киев - Чоп (но она длиннее на 20 км).

10. Н-14. Александровка - Кировоград - Николаев

Трасса начинается в Александровке, проходит через Кировоград, Бобринец и заканчивается в Николаеве.

Общая протяженность - 239,3 км, с подъездами - 264,9 км. 105 км дороги нуждается в капитальном ремонте. Именно на трассе Н-14 планируется построить первую в Украине новую бетонную дорогу. По словам начальника службы автодорог Николаевской области Валерия Блошенко, это позволит решить логистическую проблему движения транспорта по югу Украины. В этом году на трассе проводится только ямочный ремонт.

В этом году автодору выделено 23,2 млрд грн. Из них 19 млрд уйдет на погашение внешних кредитов. Оставшихся 4 млрд грн хватит только на треть от необходимых работ по ямочному ремонту. Денег на средний и капитальный ремонт нет совсем. Поэтому в ближайшие годы украинцам, прежде чем отправиться в автопутешествие по просторам родины, лучше семь раз перепроверить качество дорог, по которым проходит маршрут.