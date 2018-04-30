4G-связь: а она нам нужна?

Не прошло и полгода после выдачи операторам лицензий на 3G-связь, как украинские власти анонсировали начало работы над запуском в стране 4G. Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому органам исполнительной власти поручено подготовить «почву» для внедрения связи четвертого поколения. На сегодня Украина сильно отстает в телекоммуникационном развитии от своих соседей по Восточной Европе, где 4G уже несколько лет - в порядке вещей. Однако за последний год, благодаря политической воле, маховик развития новых технологий связи в Украине запустился, и сроки внедрения 4G в 2017 году, задекларированные главой государства, выглядят более чем реалистичными.

Своим указом президент поручил Кабинету министров и профильным ведомствам за два следующих года утвердить план мероприятий для перехода на новый стандарт связи. Сейчас основной проблемой с запуском 4G является освобождение необходимого диапазона радиочастот.

Проблема с частотами

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере информатизации и связи (НКРСИ), Александра Животовского, для решения проблемы с частотами, в первую очередь, регулятору необходимо будет провести аудит радиочастотного ресурса с привлечением международных экспертов. После этого - составить «дорожную карту» использования частот.

Как отметил гендиректор Украинского государственного центра радиочастот Владимир Корсун, на сегодня полосы частот для внедрения 4G-связи заняты радиовещательной и фиксированной службами, а также системами специального назначения. Для реформирования данных частот необходимо провести комплекс мероприятий технического и регуляторного характера, включая изменения в действующее законодательство.

«Для внедрения 4G в Украине нужно решить главную задачу - реформировать полосы частот, предусмотренные для связи четвертого поколения, которые сегодня заняты другими технологиями и пользователями. Указ президента создает правовую основу для таких действий национального регулятора», - пояснил Корсун.

При этом в профильных ведомствах считают, что провести тендер на 4G будет намного сложнее, чем конкурс на лицензии по третьему поколению связи.

«Конкурс по 3G – это была quick win (быстрая победа), по сравнению с 4G и той работой, которую мы собираемся провести», - отметил Животовский.

Для полноценного запуска 4G в Украине регулятору также необходимо будет дать отмашку операторам на развертывание сети разных технологий на уже имеющихся у телекомщиков частотах.

«Наиболее оптимальный путь внедрения 4G – технологическая нейтральность. То есть, разрешение операторам использовать имеющиеся у них частоты для развития любых стандартов связи», - прокомментировали ситуацию УНИАН в пресс-службе «Киевстара».

Примечательно, что именно «Киевстар» особо заинтересован в технейтральности, так как им аккумулирован самый большой спектр частот, соответственно, у него будет больше преимуществ при запуске 4G по сравнению с конкурентами.

Регулятор же не спешит внедрять этот принцип, поскольку при нынешних раскладах «Киевстар» станет монополистом в предоставлении услуг четвертого поколения.

По словам эксперта рынка телекоммуникаций Елены Минич, подготовительные и другие работы по определенной группе радиочастотного диапазона могут занять в общей сложности больше года. Таким образом, до конца 2016 года Украина сможет выйти на принятие нового закона и плана радиочастотного ресурса, позволяющего запустить 4G (LTE).

В то же время, ряд экспертов считает, что указ о начале работ по внедрению в Украине технологии 4G подписан президентом только для «галочки». А с учетом того, что Кабинет министров почти на полгода сорвал сроки продажи 3G-лицензий, то начало запуска технологии связи четвертого поколения в 2017 году остается сомнительным.

Нужна ли украинцам 4G?

Основной же вопрос по запуску технологии связи четвертого поколения заключается не в возможности властей провести работы по перераспределению частотного ресурса, а, в общем-то, в необходимости этой самой 4G.

Не так давно Украина вошла в число стран, где внедрена технология связи 3G. Два оператора из «большой тройки» - «Киевстар» и «Астелит» - с мая активно развертывают свои сети третьего поколения. «МТС Украина» пока не следует их примеру.

При этом отечественные абоненты не спешат переходить на более скоростной мобильный Интернет. Основная причина - тарифы на 3G, которые в несколько раз превышают существующие расценки на мобильную связь.

Между тем, все украинские операторы в один голос не устают жаловаться, что в нашей стране самый низкий показатель средней выручки от одного абонента в месяц (ARPU) – порядка 35-40 грн. Но операторы «забывают» упомянуть о том, что именно они в постоянных конкурентных гонках подсадили украинцев на крючок низких тарифов (по сравнению с европейскими ценами на связь). Телекомщики из «большой тройки» также умалчивают и о многомиллиардных доходах, которые получают от предоставления услуг.

Кроме того, качество услуг новой технологии и объем трафика, предоставляемый операторами, - оставляет желать лучшего. Плюс неполноценное покрытие территории Украины, что заставляет абонентов дважды подумать перед тем, как переходить на более дорогую 3G-связь.

Исходя из сегодняшнего «несладкого» опыта пользования услугами связи третьего поколения, надеяться, что абоненты ринутся подключаться к 4G, операторам пока не приходится.

«Абонентов нужно ко всему приучать, и это - процесс длительный и затратный», - подчеркнул глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Некоторые эксперты рынка считают, что для использования наиболее популярных сервисов в Интернете (соцсетей, «поисковиков» и видео на YouTube) вполне достаточно заявленной скорости 3G. Преимущества четвертой технологии в большей степени играют на руку операторам, так как дают им возможность покрыть большие территории, потратив при этом меньшие средства. Для абонентов же цены на 4G-услуги будут довольно таки «кусачими».

Также стоит отметить, что существенным фактором на пути продвижения украинцев к 4G является стоимость мобильных устройств, поддерживающих данную технологию. На сегодняшний день очень малая доля абонентов пользуются 4G-смартфонами из-за достаточно высокой цены на них.

«Сейчас в сети «Киевстар» около 2% абонентской базы пользуются смартфонами c поддержкой 4G. Такое проникновение, конечно, недостаточно для того, чтобы строить инвестиционные планы. Но со временем популярность сервиса будет расти. К внедрению этого стандарта связи должен быть готов, прежде всего, потребитель», - отметили в «Киевстаре».

В то же время, по словам Минич, на основе стандартных прогнозов через два года, когда планируется запуск 4G, цены на соответствующие смартфоны будут на 20-30% ниже существующих. Тем не менее, с учетом экономической ситуации в стране и постоянного снижения покупательской способности граждан, вряд ли это поможет украинцам приобретать более дорогие девайсы в погоне за новой технологией связи.

Операторы прицениваются

Вопрос необходимости внедрения 4G сейчас остро стоит перед операторами «большой тройки». Для оплаты лицензий и развертывания сетей 3G им пришлось взять немалые кредиты у своих материнских компаний. В ближайшие 5 лет вложенные инвестиции точно не окупятся, поэтому с трудом верится, что будут дополнительные вложения в запуск 4G.

По мнению Паращия, проекты по запуску сетей третьего и четвертого поколений являются взаимоисключающими, поэтому операторам нужно как можно раньше определиться, за какой из проектов они возьмутся.

«Сейчас у них есть синица в руках, которую они долго ждали и которая им не так уж и дёшево досталась… С другой стороны, журавль в виде 4G может быть не таким уж и нереальным, и если они верят в скорую продажу этих лицензий, то, возможно, стоит и подождать, – чказал Паращий. - В любом случае, спрос, как и услуги мобильного 3G, так и мобильного 4G, ещё нужно создать, и инвестиции в эти технологии (или, по крайней мере, потраченные деньги на 3G-лицензию) сейчас, скорее, можно назвать маркетинговыми (имиждевыми) издержками».

Украинские операторы пока не берутся оценивать возможные инвестиции в 4G. Тем не менее, в «Киевстре» уверяют, что строить сеть четвертого стандарта будет проще, так как её можно будет развернуть на мощностях ныне создаваемой 3G-сети.

«Пока рано говорить об инвестициях в 4G, поскольку не введен принцип технической нейтральности… «Киевстар» строит сеть 3G так, чтобы на ее базе можно было развернуть и 4G/LTE. Оборудование, которое мы устанавливаем, поддерживает все стандарты — по принципу Single RAN. Чтобы запустить 4G, нужно будет поменять программное обеспечение и перенастроить сеть. Это - вопрос нескольких месяцев», - заверили в компании.

Что касается возможности захода новых иностранных участников на телеком-рынок Украины, то большинство опрошенных УНИАН экспертов очень скептически настроены в отношении этой идеи.

«В данной ситуации, мало какие компании, в принципе, готовы выйти на украинский рынок, а если при этом им ещё и нужно за полноценный выход заплатить очень много денег, то это выглядит не очень реалистично», - считает Паращий.

Ранее о возможном развертыванию сети 4G заявляла китайская корпорация Xinwei Telecom Enterprise Group («Синьвэй»). В прошлом году компания отмечала, что для реализации проектов готова инвестировать около 400 млн долл. Но заявления так и остались не подтвержденными на деле.

Таким образом, реализация проекта запуска 4G в Украине сейчас в большей степени зависит от отечественных операторов, от их тарифов на услуги и популяризации новых технологий связи. Будут ли украинцы готовы к 4G – время покажет. На сегодняшний день, с учетом тарифных аппетитов операторов, - вряд ли. Кроме того, технологии и мировые тренды не стоят на месте, и не стоит исключать, что к моменту запуска 4G пользователи будут заинтересованы уже абсолютно в другом способе передачи данных для общения и получения информации из Всемирной сети.

Антон Кулиш (УНИАН)