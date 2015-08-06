В Украине продажи новых коммерческих автомобилей в январе-июле упали на 44%

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, в июле продажи новых коммерческих авто выросли по сравнению с июнем текущего года на 52% - до 448 единиц.

Согласно сообщению, в январе-июле этого года в Украине было продано 280 новых автобусов, что на 73% меньше аналогичного периода 2014 года. В июле продажи автобусов выросли по сравнению с июнем текущего года в 2,3 раза - до 50 единиц.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на 49% - до 1 975 единиц.

По итогам 2014 года объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом на 56% – до 7,178 тыс. штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.