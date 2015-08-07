АП: по новому главе "Укрзализныци" началось расследование

Об этом, комментируя расследование СМИ о деятельности главы «Укрзализныци» Александра Завгороднего, заявил заместитель главы администрации президента Украины Андрей Таранов.

«Насколько я владею информацией, согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, по пунктам оперативно-поискового дела это пункт 6, это уведомление в СМИ. Согласно таким уведомлениям, я, думаю, что расследование уже началось», – заявил Таранов.

Напомним, СМИ опубликовали материал, в котором раскрывались схемы «сотрудничества» ряда компаний семьи Александра Завгороднего с железной дорогой. Так оформленные на сына и брата и.о. директора «УЗ» фирмы «А.С. Инжиниринг Групп» и «Сферастрой Инвест» становились победителями тендеров на Приднепровской дороге, где Завгородний занимал должности главного инженера и первого заместителя директора.

Проверка КРУ обнаружила, что фирмы Завгородних завышали цены на работы, а в настоящий момент ПЖД обратилась в суд, чтобы взыскать с компаний долги за выполненные перевозки.

Министр Андрей Пивоварский назначал Александра Завгороднего на должность главы «Укрзализныци» без кадрового конкурса и согласования с Кабмином.