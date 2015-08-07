"Atlasjet" отложил старт полетов
Авиакомпания "Atlasjet Украина" отложила начало выполнения рейсов из-за пересмотра расписания полетов компании.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.
«Рейсы в направлениях «Харьков-Стамбул», «Стамбул-Львов» и «Запорожье-Стамбул» стартуют на месяц позже анонсированных ранее дат, в частности: рейсы из Харькова в Стамбул стартуют 28 сентября 2015 года, из Запорожья в Стамбул с 12 октября 2015 года и с Львова в Стамбул с 26 октября 2015 года», - говорится в сообщении.
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Кроме того, как отмечается, авиакомпания гарантирует полную компенсацию или замену билета на другую дату для пассажиров, уже купивших билеты.
“Atlasglobal” информирует об изменениях расписания польотів7 августа, 2015, Киев – ООО «Авиакомпания «Атласджет Украина» информ...Posted by Atlasglobal UA on 7 августа 2015 г.