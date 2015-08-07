Мининфраструктуры обратится в ГПУ по факту некачественного ремонта на дорогах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, комментируя отчет австрийской компании IC consolenten, привлеченной министерством в конце июня с целью проведения независимой оценки качества выполнения ремонта автомобильных дорог в Киевской области.

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"Те выводы, которые сделали специалисты относительно целесообразности использования того или иного метода, относительно целесообразности использования ряда элементов, в частности, почему не используется гравий при струйном методе, почему на определенных участках он не был использован, из-за этого качество использованного метода существенно снижается. На эти вопросы я попрошу дать ответы Генеральную прокуратуру, я также передам этот отчет ГПУ, чтобы она дала свое видение того, почему те или другие методы использовались некачественно и неэффективно", - сказал Пивоварский.

В целом, по информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, австрийцы побывали на 9 дорогах международного, национального и регионального значения, где провели 22 выборочные проверки уже выполненных ремонтных работ в марте-мае этого года и осмотрели два участка, где проходили ремонтные работы.

Кроме того, эксперты проанализировали акты выполненных работ Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и осуществили отбор проб покрытия на трассах Киев - Одесса, Киев - Сумы - Енакиево, Борисполь - Днепропетровск - Запорожье.

В частности, присутствовавший на мероприятии международный эксперт по автомобильным дорогам австрийской компании IC consolenten Джеймс Мэтьюс отметил, что сейчас ремонтные работы, которые проводятся, выглядят как краткосрочные частичные решения актуальной проблемы аварийности дорог в Украине и не предотвращают дальнейшее ухудшение качества дорог в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Например, учитывая то, что срок эксплуатации ямочного ремонта составляет 5 лет, результаты экспертизы показывают, что применение такого вида ремонта эффективно до тех пор, пока он не превышает 54% от общей поверхности дороги.

В этой связи, если каждый год среднегодовая сумма площади дорожной отремонтированной поверхности превышает 11% в определенной области, то в таком случае экономически целесообразно выполнить ремонт всей поверхности участка.

«Если на определенном участке дороги ямочный ремонт превышает 11% от общей площади дороги, то он является экономически нецелесообразным. Во время инспекции мы замечали много таких участков дорог, где этот показатель был превышен», - сказал эксперт.

В этой связи, Мэтьюс отметил, что полная реконструкция дороги является более экономически выгодной инвестицией, нежели проведение распространенного в Украине ямочного ремонта.

«Воздушно-струйный метод используется нецелесообразно и слишком часто и не в тех местах, где нужно. Верхний слов гравия не укладывается на некоторых участках, что значительно сокращает жизненный цикл такого ремонта... На отрезке дороги М-05 (дорога международного значения Киев – Одесса – УНИАН) мы обнаружили, что слой щебня, который использовался, был слишком большой, поэтому его нецелесообразно было использовать для такого ремонта», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по словам Пивоварского, транспортное ведомство возьмет за основу выводы австрийских экспертов для подготовки технической документации проекта по независимому контролю за качеством ремонта дорог по всей Украине.

«На основе этого отчета мы со Всемирным банком в августе разработаем и запустим тендерную документацию для проведения конкурса на централизованную закупку услуг независимого аудита всех украинских дорог и уже в сентябре отберем независимых оценщиков», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, независимый контроль качества строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог обойдется Украине в 300-500 тыс. долларов в год. По словам Пивоварского, так как Всемирный банк предоставит деньги только на этот год, в будущем расходы на независимую оценку будут включаться в стоимость работ.

Пилотный проект реализуется при поддержке украинского общественного союза «Моя дорога».

По словам руководителя дорожного департамента Мининфраструктуры Романа Хмиля, в рамках этого проекта были задействованы две мобильные бригады в составе 4 человек (два украинца, два австрийца), тогда как осенью, когда система независимого контроля за качеством ремонта дорог будет введена по всей Украине, министерство планирует задействовать около 20-30 мобильных групп, в которых будут работать по три человека.

По словам руководства «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.