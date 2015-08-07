Компания Еремеева продолжает саботировать закупки топлива для железных дорог – "Укрзализныця"

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», при этом один из участников торгов июньского тендера ведомства по закупке 100 тыс. тонн дизтоплива – малоизвестная компания "Дайджест Групп", по иску которой эти торги ранее были заблокированы судом, также продолжает саботировать закупки горючего.

Победителем данного тендера стала одна из крупнейших АЗС сетей "ОККО", входящая в концерн "Галнафтогаз", однако поставки горючего так и не были осуществлены из-за иска "Дайджест Групп".

«Эта компания и дальше пытается затягивать рассмотрение дела, следующее заседание по которому запланировано на 26 августа. Также саботирует поставки другой участник конкурса – ООО «Вог Аэро Джет», – сказано в сообщении.

Также пресс-служба «Укрзализныци» подтвердила информацию, которую обнародовал на своей странице в сети Facebook министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, о том, что Окружной административный суд Киева разблокировал июньский тендер «Укрзализныци» по закупке дизельного топлива у компании "ОККО".

Примечательно, что ходатайство госпредприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта «Укрзализнычпостач» о разблокировании поставок дизтоплива удовлетворила коллегия судей под председательством Виктора Шулежко, который ранее лично выносил решение о запрете проведения закупки топлива.

«От справедливости решений, которые будут приниматься судом, будет зависеть, не остановятся ли поставки дизтоплива снова. А перед поставщиком – «ОККО-Бизнес Контракт», с которым заключен контракт на поставку топлива, в настоящее время стоит задача срочно пополнить критические запасы железных дорог», – подчеркнули в «Укрзализныце».

Сегодня несколькими часами ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил на своей странице в сети Facebook, что после того как суд разблокировал топливный контракт, «Укрзализнычпостач» договорился с «ОККО» о снижении цены на дизтопливо для «Укрзализныци». В частности, поставки топлива будут осуществляться по новой цене – 17350 грн за тонну, тогда как предварительная цена была 18400 грн, однако поставки не проводились из-за блокирования контракта судом с 24 июля.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года компания "ОККО" впервые за много лет стала победителем тендера на поставку дизтоплива для "Укрзализныци", тем самым нарушив многолетнюю монополию группы компаний бизнесмена и народного депутата Игоря Еремеева «Континиум».

В частности, компании Еремеева на протяжении нескольких лет были основными поставщиками горючего для "Укрзализныци". Одна из таких компаний, "Вог Аэро Джет", созданная в мае 2012 года, с 2013 года стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для железнодорожной госадминистрации, выиграв тендеры за последние два года на 6,5 млрд грн.

Всего компании Еремеева за последние пять лет поставили железной дороге топлива на 17,27 млрд грн.

После победы "ОККО" в вышеупомянутом топливном тендере один из участников торгов – компания "Дайджест Групп" подала иск в Окружной административный суда Киева, который, в свою очередь, запретил покупку топлива по июньскому тендеру.

В ответ на это пресс-служба «Укрзализныци» сообщила о намерении обжаловать это решение суда.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины запретил "Укрзализныце" проводить новые топливные конкурсы.

Также стало известно, что на одном из заседаний суда компания "Вог Аэро Джет" поддержала ходатайство истца "Дайджест Групп".

Стоит отметить, что сразу несколько топ-менеджеров народного депутата Игоря Еремеева вошли в правительство и возглавили ведущие госкомпании. В частности, до назначения министром инфраструктуры Андрей Пивоварский возглавлял группу компаний «Континиум».