В Украине продажи подержанных автомобилей сократились на 68%

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в июле 2015 года составил 3,057 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом сравнительных данных в "Укравтопроме" не привели.

Читайте такжеПроизводство легковых автомобилей в Украине за полгода упало на 83,5%Согласно прошлогодней информации ассоциации, в июле 2014 года продажи б/у автомобилей составили 9,586 тыс., что на 68,1% больше результата июля 2015 года.

Общий объем июльского первичного авторынка, по данным ассоциации "Укравтопром", составил 8,899 тыс. единиц, из которых на б/у авто пришлось 34%.

Продажи в секторе б/у легковых авто относительно июля 2014 года выросли в 3 раза - до 1,618 тыс. единиц, в секторе коммерческих авто - сократились на 85%, до 1,357 тыс., а количество проданных автобусов выросло на 15% – до 82 штук.

Лидерами продаж среди б/у автобусов традиционно стала марка Mercedes-Benz, а в легковом сегменте - Renault.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в июне сократились на 64% - до 2,4 тыс. штук.

По итогам 2014 года общий объем первичных продаж бывших в употреблении автомобилей в Украине сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.