СМИ: Россияне угрожают Украине транспортным коллапсом

16:04, 11 августа 2015
Транспорт/Связь
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Представительства российских операторов железнодорожных перевозок могут вытеснить с нашего рынка отечественные компании, что может привести к транспортному коллапсу в Украине. 

/ Фото УНИАН

Экспансия российских транспортников связана со списанием большого количества подвижного состава, который перевозчики направят из РФ в Украину, передает «Цензор».

«На железных дорогах Украины эксплуатируется всего 174 тыс. вагонов. При этом сеть Российских железных дорог насчитывает более 290 тыс. вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Появление на нашей железной дороге российского «неликвида» в таком количестве оставит без работы отечественных операторов. Это позволит российским компаниям взять под контроль большую часть украинских перевозок, что чревато зависимостью от РФ», – говорится в статье.

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Отмечается, что внедрение российских компаний на наш рынок происходит при активном содействии украинских чиновников.

«Экс-глава «Укрзализныци» Василий Гладких лоббировал интересы российских компаний еще во время свой работы на посту начальника УЗ, а после отставки получил должность представителя ОАО «Российские железные дороги» в Украине... Такая поддержка чиновников позволила российским перевозчикам завозить в Украину порожние вагоны, чтобы забирать уголь, металл, щебень и т.д.», – отмечает издание.

Кроме этого, отмечают авторы, Россия последовательно разрушает отрасль украинского вагоностроения.

«Украинские предприятия выполняют практически полный цикл производства полувагонов и цистерн. Долгие годы основным потребителем их продукции оставалась Россия, но в последние годы она закрыла свой рынок для украинских предприятий. Теперь поток «списанных» вагонов из России грозит оставить вагоностроителей и без отечественный заказов. При этом без работы могут остаться около 40 тыс. человек», – сказано в материале.

Напомним, Россия закрыла доступ к своему рынку «Крюковскому вагоностроительному заводу», не продлив выданные ранее сертификаты на его продукцию. По словам главы правления КВСЗ Анатолия Шабалы,  российские специалисты не выезжают на предприятие для проведения сертификации.

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