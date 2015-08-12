В оккупированном Крыму тарифы на звонки в Украину выросли в 10 раз

Крымский оператор 3G «Интертелеком» после перерегистрации поднял стоимость тарифов на услуги связи, сообщил главный менеджер по маркетингу и продажам компании Виталий Пиман, передают "Новости Крыма".

По его словам, это связано с тем, что услуги междугородней и международной связи компания предоставляет через оператора «Миранда Медиа», имеющего соответствующую лицензию. «Интернет-тарифы не изменились. Подорожали только услуги международной и междугородней связи», - добавил Пиман.

Читайте также«Интертелеком» уходит из оккупированного Крыма: полуостров лишен 3G в стандарте CDMAЕсли раньше минута звонка на стационарные номера Украины стоила 1,8 рубля, то сейчас — 17,7. Звонки по оккупированному Россией Крыму стоят 3 рубля за минуту, в другие регионы РФ — от 3,7 до 6 рублей.

Как отмечают "Новости Крыма", в мае единственный украинский оператор «Интертелеком» ушел из аннексированного Крыма. Позже оператор продал CDMA-сеть на полуострове предприятию из Башкортостана.

В середине июля уже российская компания ООО «Интертелеком» начала пуско-наладочные работы на полуострове, после чего связь вновь заработала.