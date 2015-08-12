Конфликт между сыном Завгороднего и УЗ говорит о возможной коррупции - глава НАБУ

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает Еспресо.

В то же время глава Антикоррупционного Бюро подчеркнул, что сделать выводы о коррупционной составляющей в этом процессе, можно только после изучения документов.

«Я не могу давать свои выводы, исходя из ваших слов, не видя материалов, это будет не совсем профессионально. Но так, как вы сказали, конечно, звучит как коррупционная составляющая», - заявил Артем Сытник.

Напомним, вчера в своем интервью Александр Завгородний признал, что «Укрзалізниця» судится с компанией, которая оформлена на его сына и брата. В то же время глава госпредприятия подчеркнул, что он не вникает в этот конфликт.

«Я с 2012 года специально не вникаю ни в какие процессы, связанные с компанией. Поэтому комментировать, почему был судебный иск, с моей стороны некорректно. Обе стороны являются юридическими лицами, и сами ответственны за все действия. Влиять на процесс я не имею права, потому что понесу за это уголовную ответственность», - поясняет глава «УЗ».

Как сообщалось, журналисты провели собственное расследование, в результате которого установили, что оформленная на сына и брата главы «Укрзалізниці» фирма «А.С.Инжиниринг Групп» сейчас является ответчиком в суде именно по иску железной дороги.

Представители госпредприятия обвиняют фирму близких родственников своего директора в том, что она не рассчиталась за перевозки.