ЕС выделил Украине 8,6 миллиона евро на поддержку управления госграницей

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, с помощью этой программы по поддержке секторальной политики Евросоюз делает вклад в модернизацию Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы Украины. Это происходит путём улучшения законодательной и нормативно-правовой базы, улучшения механизмов контроля и модернизацию инфраструктуры пересечения границ в соответствии со стандартами ЕС. Также программа поддерживает усилия украинского правительства по достижению эффективного баланса между безопасными границами и законным движением людей и товаров в соответствии со стандартами и лучшими практиками ЕС.

По словам заместителя главы Представительства Европейского Союза в Украине Томаса Фреллесена, средства «в дальнейшем будут способствовать межграничной торговле, ускорят демаркации границы и введению электронной таможенной системы».

«Я уверен, что финансовая поддержка ЕС укрепит сотрудничество между агентствами, задействованными в комплексное управление границами. Также результатом предоставления такой поддержки станет эффективнее управление в сфере пограничного контроля и миграции для граждан других стран – в соответствии с обязательствами Украины в рамках Плана действий по визовой либерализации», - подчеркнул Фреллесен.

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Программа поддержки секторальной политики, бюджет которой составляет 60 млн евро, помогает во внедрении обязательств, взятых на себя украинским правительством в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Программа поддерживает имплементацию деятельности, связанной с комплексным управлением границами и демаркацией, способствует укреплению обменов информацией с партнерскими службами стран-соседей. Также программа поддерживает введение мер, способствующих облегчению торговли.