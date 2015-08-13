Обустройство пунктов пропуска на границе Херсонщины с оккупированным Крымом хотят завершить к ноябрю

Обустройство контрольных пунктов пропуска на административной границе Херсонской области с временно оккупированной Россией территорией Крыма будет завершено до конца октября текущего года.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, соответствующая договоренность об обустройстве пунктов пропуска закреплена в дорожной карте создания инфраструктуры контрольных пунктов въезда-выезда на границе Херсонской области и оккупированным полуостровом.

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Документ подписали 12 августа в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Омелян, глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов, первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк и заместитель начальника Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения АТО Государственной фискальной службы Украины Александр Домнич.

Также сообщается, что дорожная карта предусматривает ряд шагов, направленных на обустройство пунктов пропуска в области, в частности, будут решены вопросы разработки проектно-сметной документации, отвода земельного участка, разработки проекта землеустройства, а также строительства объектов инфраструктуры и зон сервисного обслуживания.

По словам Омеляна, бизнес выразил готовность оказать помощь государству в обустройстве сервисных зон и создании электронных процедур, которые ускорят прохождение всех формальностей.

"Мы сделали много: осмотрели и проанализировали работу контрольных пунктов въезда-выезда и со всеми ответственными подразделениями слаженно разработали дорожную карту дальнейших действий...Так что к концу октября текущего года пункты пропуска будут обустроены для комфортного пересечения», - цитирует пресс-служба замминистра инфраструктуры.

Как сообщалось, 5 августа на заседании правительства с докладом выступил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, который рассказал о неудовлетворительном состоянии пунктов пропуска и отсутствии необходимой инфраструктуры для пребывания граждан.

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По его словам, за обустройство и проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием контрольных пунктов отвечает Министерство инфраструктуры, тогда как за обустройство инфраструктуры вокруг контрольных пунктов въезда отвечает местная - областная и районная администрация.

В ответ на это, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Херсонской обладминистрации и заместителю министра инфраструктуры к зиме обустроить пункты пропуска на границе с Крымом.