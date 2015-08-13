ЕБРР может выделить 100 миллионов евро на закупку новых троллейбусов и автобусов в городах Украины

Как отмечается в сообщении ЕБРР, решение о выделении средств может быть принято 14 октября, а потом представители банка подпишут соглашения с соответствующими компаниями и муниципалитетами городов.

«Концепция выделения средств не предусматривает реализации конкретных проектов. В то же время она предусматривает финансирование ряда инфраструктурных инициатив в городах Украины. Цель выделения средств - фокус на качестве транспортных услуг и их эффективности».

Читайте такжеБоевики нанесли 5,5 миллиарда гривень убытков транспортной инфраструктуре Донбасса

Как сообщал УНИАН, ранее ЕБРР озвучил возможность выделения Одесскому коммунальному предприятию «Одессагорэлектротранс» 8 млн евро на закупку 45 троллейбусов и вспомогательного оборудования. По информации банка, решение о выделении средств может быть принято на заседании совета директоров ЕБРР 14 октября текущего года.

Справка УНИАН. ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 мая 2015 года общий размер обязательств банка по предоставлению средств в Украине достиг 10,94 млрд евро в рамках 343 проектов.