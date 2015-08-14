США просят 5 стран Европы арестовать активы МТC и Vimpelcom

Власти США направили Ирландии, Люксембургу, Бельгии, Швеции и Швейцарии запрос об аресте активов компаний Vimpelcom, МТС и TeliaSonera на $1 млрд в связи с делом о коррупции в Узбекистане, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представители Министерства юстиции США подтвердили запрос на арест активов на сумму $300 млн в Ирландии, Бельгии и Люксембурге.

Предполагается, что речь также идет об аресте активов на сумму $30 млн в Швеции и около $640 млн в Швейцарии.

Читайте такжеМТС хочет работать в Украине под брендом Vodafone - СМИПо версии американского следствия, российские VimpelСom и МТС, а также шведско-финская компания TeliaSonera платили взятки чиновникам в Узбекистане, чтобы вести в стране бизнес в сфере мобильных телекоммуникаций. Следователи считают, что операторы через подставные фирмы платили взятки местному чиновнику, который является родственником узбекского президента Ислама Каримова. Официально обвинения по делу не предъявлены ни одному физическому лицу или компании. Скандал с коррупцией на телекоммуникационном рынке Узбекистана начался в 2012 году.

«МТС Украина», 99% голосующих акций которой принадлежат компании Prelludium B.V. (Нидерланды), является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Оператор входит в международную телекоммуникационную группу МТС, основным владельцем которой является российский холдинг АФК «Система».