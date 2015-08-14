Россия накаляет рельсовую войну с Латвией: начинает "ремонт" железнодорожных путей

Латвийские официальные лица опасаются, что РФ на два месяца прекратит транзит угля и минудобрений через Рижский порт, мотивируя это ремонтом путей. В Латвии не исключают, что это - реакция на арест близкого к ОАО РЖД главы Латвийской железной дороги Угиса Магониса, пишет "Коммерсант".

В российской монополии говорят, что грузы в Латвию идут нормально и масштабных ремонтов не предвидится, но железнодорожные операторы уже готовятся к проблемам. Тем более что отношения России с соседними странами богаты примерами длительных ремонтов инфраструктуры, совпадавших по срокам с коммерческими или политическими конфликтами.

Читайте такжеЛатвия хочет построить стену на границе с Россией13 августа министр сообщений Латвии Анрийс Матисс сообщил, что Россия, по неофициальным данным, собирается прекратить транзитную отправку угля и минудобрений через Рижский порт. Он подчеркнул, что информация непроверенная. Но вице-мэр Риги и предправления порта Андрис Америкс сообщил Латвийскому телевидению, что порт получил аналогичную информацию. По его оценке, от перевалки угля Латвия получает около €10 с тонны, прекращение транзита выразится в убытке в €130-140 млн. А и.о. предправления Latvijas dzelzcels (Латвийской железной дороги) Айварс Стракшас заявил уже о том, что компания получила "официальную информацию со стороны России о том, что в связи с плохим состоянием железнодорожных путей по направлению в Латвию в течение двух месяцев будут вестись ремонтные работы". По его словам, о месте повреждения не сообщалось, а запрет на перевозку вступит в силу через десять дней.

РФ не подтвердила информацию о прекращении транзита, заявили BNS в аппарате премьера Латвии Лаймдоты Страуюмы. В ОАО РЖД говорят лишь, что "осуществляют перевозки грузов в сообщении с Латвией в плановом режиме — в соответствии c заявками грузоотправителей, согласованными латвийской стороной", ограничений нет. В монополии "Ъ" пояснили, что некие сезонные ремонтные работы ведутся, но они не влияют на грузопоток.

Угольные компании от комментариев отказались.

Но железнодорожных операторов ситуация тревожит. Источники "Ъ" в отрасли либо ожидают со дня на день закрытия грузооборота, либо уверяют, что уже начались проблемы.

Источники "Ъ", близкие к ситуации, полагают, что она связана с политикой. Об этом говорил и Анрийс Матисс: чиновник предположил, что в данном случае это может быть связано с недавним арестом в Латвии экс-председателя правления Latvijas dzelzcels Угиса Магониса, активно работавшего с ОАО РЖД. Господина Магониса подозревают в получении взятки от эстонского поставщика, продавшего компании четыре локомотива.

Официально в использовании инфраструктуры в качестве инструмента давления на соседей никто не признается, но, например, длительные ремонты часто происходят в то же время, что и коммерческие или политические конфликты. Так, после того, как Литва продала ранее принадлежавший ЮКОСу Мажейкяйский НПЗ польской PKN Orlen, а не российским претендентам, в июле 2006 года на участке Унеча-Полоцк нефтепровода "Дружба" произошла авария, прокачку остановили на несколько месяцев, а в 2007 году выяснилось, что возобновить ее можно только после полной замены труб. Тогда Литва грозила вывести в ремонт железнодорожную ветку, соединяющую Россию с Калининградом. В 2010 году Москва и Минск не договорились о цене на электроэнергию, и Белоруссия на длительный срок "вывела в ремонт" основную транзитную ЛЭП 750 кВ, по которой шли поставки в Литву и Калининградскую область.