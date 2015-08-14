В оккупированном Крыму снова подорожает проезд в троллейбусах

Рост цен не связан с планами по обновлению троллейбусного парка / Фото УНИАН

Об этом журналистам сообщил представитель оккупанта – так называемый министр транспорта Крыма Андрей Безсалов, передают «Новости Крыма».

«Стоимость билетов у нас исторически низкая. Это не позволяет обеспечивать прибыльность компании. Поэтому предусматривается плавное повышение тарифов – в течение трех лет», - отметил Безсалов.

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Он добавил, что Крым ориентируется на опыт Москвы и Санкт-Петербурга в поэтапном повышении цен на билеты.

«Они прошли сложный период повышения цен без особых волнений, чтобы жителям было комфортно, а предприятия могли зарабатывать», - подчеркнул министр.

По словам министра, рост цен не связан с планами по обновлению троллейбусного парка. Окончательные расчеты еще не проведены, поэтому пока неизвестно, насколько будет увеличена стоимость проезда.

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С 1 января 2015 года стоимость проезда в симферопольских троллейбусах выросла с 4,25 до 7 рублей. Также были повышены цены на междугородные троллейбусные перевозки.