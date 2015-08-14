Дорогу Мукачево-Львов попробуют отремонтировать за 40 миллионов гривень

Данное решение закреплено распоряжением правительства №824-р от 30 июля 2015 года.

Проект был включен в список инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2015 году за счет средств государственного фонда регионального развития.

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Кроме ремонта участка дороги Мукачево - Львов, на ремонт дорог Ивано-Франковской области Кабмин выделил еще 37,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора". По словам главы дорожного департамента Министерства инфраструктуры Романа Хмиля, в 2016 году сумма выплат по ранее взятым кредитам составит 14 млрд грн.