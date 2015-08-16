Ремонт трассы Керчь - Севастополь парализовал работу автовокзала в Симферополе

Ремонт трассы Керчь - Севастополь парализовал работу автостанции "Курортная" на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Об этом сообщают Новости Крыма.

Рейсовые автобусы не соблюдают график движения и приходят с опозданиям. Пассажирам приходится ждать по полтора часа.

Так, накануне, 14 августа около девяти часов вечера на платформе собрались порядка сотни пассажиров, чьи рейсы задерживались. Среднее время ожидания автобуса составило примерно полтора часа.

В диспетчерской службе пояснили, что перевозчики не могут соблюдать расписание движения автобусов из-за ремонтных работ на дороге.

"Все наши автобусы – в Зуе (поселок в Белогорском районе). Там большая пробка. Работает только одна полоса феодосийской трассы, а это направления: Феодосия, Коктебель, Керчь, переправа. И представьте: одна полоса полностью уничтожена – копают, а на вторую пускают 20 минут в одну сторону, 20 минут в другую сторону", - рассказал диспетчер.

При этом по громкой связи пассажирам, чьи рейсы задерживаются, предлагают сдать билеты вне очереди с возвратом полной стоимости или обменять их на другое время.

Недовольные клиенты пытались найти объяснения происходящего у полицейского, который также ожидал свой рейс на платформе, однако правоохранитель посоветовал обратиться с вопросами на "горячую линию" нынешнего правительства Крыма.

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Как сообщали Крым.Реалии, с 15 июля участок трассы Симферополь-Керчь закрыли на капитальный ремонт, который продлится до 1 октября. Разработанная схема объезда, по словам главы "комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике" Виталия Нахлупина, "не вызовет радости у отдыхающих, потому что длина объезда увеличится от 40 до 80 километров".