В Китае ввели в эксплуатацию самую северную скоростную железную дорогу

В китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны в понедельник введена в эксплуатацию самая северная в стране высокоскоростная железная дорога.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на China News.

"Участок новой железной дороги протяженностью 281 километр соединил города Харбин и Цицикар. Максимальная скорость поездов на данном участке составит 250 километров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодный пассажиропоток составит 8 миллионов человек. Всего на участке расположены восемь станций.

Примечательно, что более 60% железной дороги построено на специальных опорах.

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Китай обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. Их общая протяженность составляет порядка 19 тысяч километров.