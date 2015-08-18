Активисты составили карту 10 худших трасс Украины (инфографика)

Инфографику составила система народного контроля "Слово i Дiло".

"Как уже сложилось по многолетней традиции, по осени в Украине считают не только цыплят, но и дороги — точнее то, что от них осталось после летней жары. Еще в апреле в "Укравтодоре" пожаловались, что средств, которые выделяет Кабмин, на восстановление дорожного покрытия не хватает катастрофически: несмотря анонсированное премьер-министром поэтапное выделение 1 млрд грн, состояние отечественных дорог уже на тот момент было таким, что этих денег хватило бы только на латание дыр. В прямом смысле. А на днях первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и вообще заявил, что у "Укравтодора" одних долгов — на 5 млрд грн..." — сообщили в организации.

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Также там составили инфографику, демонстрирующую автомобильные дороги, которые отечественные водители по возможности обходят десятой дорогой.

Согласно данным организации, в Украине около 50 тысяч километров дорог нуждаются в ремонте. Большая часть самых плохих дорог находится в центральной и южной Украине. Худшей же трассой в Украине признали дорогу на участке Чугуев-Милово.