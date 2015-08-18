Нацкомиссия утвердила план по запуску 4G в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение регулятор принял на заседании во вторник, 18 августа.

По словам представителя НКРСИ, данный план мероприятий предусматривает освобождение первого и второго цифрового дивидендов, проведение мероприятий по электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, рефарминг радиочастотного ресурса и внедрение технологической нейтральности. По результатам проведения соответствующих мероприятий НКРСИ намерена в установленные ранее президентом Украины Петром Порошенко сроки провести тендер по выдачи лицензий на 4G-связь.

Как отметил глава НКРСИ Александр Животовский, утвержденный регулятором план ранее был согласован с операторами, ассоциациями и профильными госорганами. До конца текущей недели данный план мероприятий будет обнародован на официальном сайте комиссии.

Животовский сообщил, что в дальнейшем утвержденный план будет отправлен на согласование с 8 органами исполнительной власти и, в конечном итоге, должен пройти одобрение правительства.

«Сейчас часто спрашивают, реалистичным ли является внедрение 4G в 2017 году? Это зависит от того, как слаженно мы будем все вместе работать с отраслью и с государственными органами над соблюдением этого плана», - добавил глава НКРСИ.

Как сообщал УНИАН, 23 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине.

По словам главы НКРСИ Александра Животовского, для выдачи частот под 4G регулятор намерен провести аудит радиочастотного ресурса Украины с привлечением международных экспертов, после чего будет составлена дорожная карта по использованию частот. Финансироваться данные услуги будут за счет участников рынка (операторов). При этом он добавил, что сроки внедрения 4G в Украине в 2017 году, которые ранее были задекларированы президентом, являются «довольно реальными».

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По мнению экспертов рынка телекоммуникаций, одним из препятствий на пути к 4G является отсутствие принципа технологической нейтральности, который позволяет оператору в пределах своего радиочастотного ресурса (РЧР) внедрять современные технологии.