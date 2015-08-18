"Общественный люстрационный комитет" готов проверить главу "Укрзализныци"

Об этом заявила председатель совета организации Александра Дрик.

«Мы готовы работать для того, чтобы это лицо могло быть уволено, если оно не достойно работать в органах государственной власти», - отметила Александра Дрик. По ее словам, под критерии автоматической люстрации не попадают многие чиновники, работавшие во время президентства Виктора Януковича.

«Если они не попадают по должности, они проверяются по другим критериям - это имущественная люстрация, это КГБ (связи со спецслужбами). Поэтому наша задача проконтролировать, чтобы это лицо, если оно подпадает под любые другие критерии, кроме автоматических, было уволено...», - отметила глава организации.

Она подчеркнула, что люстрация не является наказанием, поэтому чиновников также должны проверять правоохранительные органы.

«Если против него есть информация, достаточная для открытия уголовного производства, для этого нужно требовать, чтобы правоохранительные органы открывали уголовное производство. Закон о люстрации - не наказание. Должны действовать антикоррупционные законы, должны действовать правоохранительные органы», - заявила председатель совета «Общественного люстрационного комитета».

Ранее Александр Завгородний рассказывал, что не проходил люстрационную проверку. «Укрзализныця» проведет люстрационную проверку «всех наших людей». Сам я такую проверку еще не проходил», - заявлял глава УЗ.

Напомним, 8 июля 2015 года и.о. генерального директора «Укрзализныци»без конкурса был назначен Александр Завгородний. В различные периоды с 2003 по 2011 год он работал на Приднепровской железной дороге, где занимал должность главного инженера-первого заместителя начальника. Руководителем Приднепровской ЖД был регионал Александр Момот, которого обвиняли в совершении хищений на сумму более 70 миллионов гривен.