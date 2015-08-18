Беларусь изучает возможности расширения поставок грузов через украинские морпорты

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Беларусь, об этом сообщил глава министерства Владимир Макей в интервью телеканалу "ОНТ" во время визита в Украину 14 августа.

По данным пресс-службы, в Украине Макей встретился с президентом Украины Петром Порошенко и руководством госадминистрации Одесской области.

"Президентом Беларуси поставлена задача по диверсификации экспорта. Диверсификация экспорта связана и с диверсификацией транспортно-логистической инфраструктуры. Поэтому наш визит в Одессу объясняется в первую очередь именно желанием изучить возможности расширения поставок наших грузов через южные порты Украины…Но мы обсуждали с господином Саакашвили, главой администрации Одесской области, перспективы расширения этого объема, и мы договорились о конкретных шагах в этом направлении", - сказал Макей.

Как отметил глава МИД Беларуси, по итогам 2014 года доля белорусских грузов в общем объеме грузов, переваленных через южные порты Украины, составила более 12%.

"Мы договорились посмотреть на вопросы нашего взаимодействия в сфере транспортно-логистической инфраструктуры комплексно. Имеется в виду, посмотреть на железнодорожные тарифы, на портовые сборы, потому что от этого тоже зависит объем переваленных грузов. Наше сотрудничество должно быть выгодно для обеих сторон", - сказал Макей.

Вместе с тем, глава МИД Беларуси также отметил важность установления партнерских отношений Гродненской и Могилевской областей Беларуси с Одесской областью, что может ускорить реализацию проектов на региональном уровне.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, среди торговых партнеров Украины Республика Беларусь по итогам I квартала 2015 года заняла 2-е место среди стран СНГ (после Российской Федерации) и 8-е место среди стран мира (РФ, КНР, Германия, Польша, Турция, Венгрия, Италия).

За 1-й квартал 2015 года общий товарооборот с Республикой Беларусь составил 726,23 млн долл. и уменьшился по сравнению с 1-м кварталом 2014 года на 579,54 млн долл. США, или на 44,4%.