Украинские дороги могут стать платными для фур весом свыше 12 тонн

Налоги, уплачиваемые грузоперевозчиками, в частности топливный акциз, не перекрывают тот ущерб, который наносят перегруженные грузовики украинским дорогам, сообщил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Роман Хмиль, комментируя протесты грузоперевозчиков против установки весового комплекса в Николаевской области.

"На сегодня фуры весом свыше 12 тонн не покрывают акцизом тот ущерб, который наносят дороге. Справедливая доплата с фуры общей массой до 40 т - порядка 3 грн/км, сверх акциза. Поэтому нужно вводить плату за проезд фур общей массой свыше 12 тонн", - сообщил Хмиль.

Также, по его словам, на данный момент 75% сборов от топливного акциза по Украине приносят водители легкового транспорта и автобусы. В тоже время, 80% ущерба дорогам наносят грузовики весом от 12 до 40 тонн.

"Именно поэтому мы решили, что вместо повышения акциза на бензин для всех, справедливо будет ввести плату за проезд с грузовиков общей массой свыше 12 тонн, как это давно уже сделали в других странах", - отметил чиновник.

Хмиль также добавил, что строительство бетонных дорог, которые смогут выдерживать перегруз транспорта свыше 40 тонн, экономически необоснованно.

"Можно конечно построить дорогу, которая выдержит и 60-100 тонн, но это будет по сути и стоимости взлетно-посадочная полоса в аэропорту. Стоить это будет в 10 раз больше, чем обычно и не окупится. Даже европейцы такие дороги не строят, а у нас в Украине интенсивность движения на дорогах в 2-3 раза ниже, нежели в Европе, то есть окупаемость хуже", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, согласно проекту "Дорожной карты развития дорожной отрасли на период 2015-2017 годов", Министерство инфраструктуры планирует в 2016 году поднять ставку акциза на топливо, а в 2017 году ввести плату за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, министерство в этом году в трех областях запустит пилотный проект по габаритно-весовому контролю авто на дорогах.