Введение нового транспортного налога окончательно убьет продажи на украинском авторынке

Принятие инициативы Министерства финансов о введении нового транспортного налога, который предлагается расширить на все авто со сроком эксплуатации не более пяти лет, окончательно отобьет у украинцев желание покупать автомобили, сообщил УНИАН генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Такое ощущение, что люди из Минфина делают все, чтобы экономике Украины пришел крах. Представьте, у вас есть деньги - вы покупаете автомобиль. Потом вы каждый день платите налоги - вы покупаете топливо, а там есть акциз. Если этот налог теоретически введут - они отобьют желание у людей покупать автомобили. Вместо покупки авто и уплаты налогов - вы упрячете деньги куда-то далеко и эти деньги перестанут работать на экономику", - отметил он.

По словам Назаренко, Минфин не имеет механизмов контроля уплаты транспортного налога, а введенный с января текущего года налог на роскошные авто почти никто не платит.

"Раньше транспортный сбор контролировался благодаря техосмотру. Но даже тогда, с таким контролем, его платили всего 60% автомобилистов. Сейчас техосмотра нет. И что, полиция будет останавливать на улицах авто и требовать квитанцию? В законе о дорожном движении нет нормы, что я обязан носить эту квитанцию. Это бред и это невозможно сделать", - сообщил Назаренко.

Кроме того, по его словам, для администрирования нового транспортного налога необходимо набрать дополнительный штат налоговиков, что сократит доходы от поступлений налога в бюджет.

"Сейчас мы ведем переговоры с парламентскими фракциями и делаем все, чтобы не допустить его принятия. Мы пытаемся объяснить, что люди, которые предлагают такие инициативы, не имеют ни малейшего понятия об администрировании налогов. С Минфином мы переговоры не ведем, это бесполезно", - добавил Назаренко.

Читайте такжеВ Украине могут увеличить налог на дорогие авто и большие квартиры

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 августа, Министерство финансов представило проект налоговой реформы, целью которой были определены упрощение, уточнение определенных норм и введение принципа справедливости в отношении всех субъектов хозяйствования. В частности, проект налоговой реформы предусматривал введение в Украине налога на новые автомобили сроком эксплуатации не более пяти лет и увеличение налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 млн грн.

На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на роскошные авто с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.