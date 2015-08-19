Пивоварский жалуется, что 1,7 миллиарда гривень не хватает даже на "ямочный ремонт" дорог

На ремонт дорог в Украине в этом году было выделено 1,7 млрд грн.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в интервью "5 каналу". По его словам, кардинально изменить ситуацию с состоянием дорог в этом году было трудно, учитывая то, сколько средств было назначено на эксплуатацию и поддержание дорог.

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"Выделены было 1,7 млрд грн на эксплуатацию всех дорог, подпадающих под "Укравтодор". На сегодня потрачено 1,2 млрд грн. Для того, чтобы понять, что это значит, это менее 10% от того, что необходимо для того, чтобы сделать ямочный ремонт. То есть выделили денег, которых не хватает даже на ямочный ремонт так называемый. То есть кардинальное изменение какое-то было трудно сделать", - отметил министр.

Как известно, по словам вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского, при децентрализации облавтодоры перейдут к местным администрациям вместе с дорогами.