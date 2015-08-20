"Укрзализныця" станет акционерной компанией, в правление которой могут войти иностранцы - Пивоварский

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский интервью 5 каналу.

""Укрзализныця" корпоратизируется, это означает, что не будет больше региональных княжеств, и не будет королевств, будет одна-единственная публичная акционерная компания "Укрзализныця". Система управления меняется. Роль генерального директора меняется. На сегодня генеральный директор имеет практически абсолютные полномочия. После корпоратизации активнее будет роль правления, это более коллегиальный орган. Генеральный директор также будет членом правления и председателем правления", - рассказал он.

Читайте также"Общественный люстрационный комитет" готов проверить главу "Укрзализныци"

Кроме того, министр сообщил, что после корпоратизации сразу будет объявлен конкурс. В состав правления, по его словам, люди войдут на конкурсной основе.

"В правление будут входить также независимые члены. И я не удивлюсь, если некоторые из них будут иностранцами с опытом или немецкой железной дороги, или австрийской, или польской, или литовской, или еще какой-то", - добавил Пивоварский.

Читайте такжеПивоварский жалуется, что 1,7 миллиарда гривень не хватает даже на "ямочный ремонт" дорог

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2015 год с доходами, приблизительно равными расходам.