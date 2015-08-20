Министр инфраструктуры исключает возможность приватизации "Укрзализныци"

«Вопрос о приватизации "Укрзализныци" не стоял, не стоит и не будет стоять вообще. О приватизации ни в министерстве, ни на уровне Кабинета министров никто не говорил, и это законодательно запрещено», - сказал Пивоварский в интервью "5 каналу".

При этом министр назвал мифом слухи о якобы дальнейшей приватизации железнодорожной госадминистрации.

«Мифы распускают люди, не заинтересованные в тех изменениях, которые происходят сейчас на "Укрзализныце", особенно в том, что касается закупок. На сегодня "Укрзализныця" проводит намного более прозрачные закупки, происходят изменения в руководящем составе, и многим людям, которые воровали из "Укрзализныци" много лет, это не нравится, и поэтому они сейчас начинают запускать мифы о том, что корпоратизация означает приватизацию", - подчеркнул Пивоварский.

Он также напомнил, что создаваемую на базе ведомства публичную акционерную компанию предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог и других предприятий железнодорожного транспорта.

"Укрзализныця" корпоратизируется, это означает что не будет больше региональных княжеств, не будет королевств, будет одна-единственная публичная акционерная компания "Укрзализныця", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") будет создана уже к сентябрю текущего года.

Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании до начала 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния «Укрзализныци», шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

В мае «Укрзализныця» объявила о наступлении технического дефолта и сейчас проводит переговоры о реструктуризации долга перед частными кредиторами на сумму 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, из них 22 млрд грн – внутренний долг.

Некоторые эксперты усматривают заявление компании о наступлении технического дефолта как умышленное доведение до банкротства с целью дальнейшей продажи госкомпании частному инвестору.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польши (Polskie Koleje Panstwowe S.A.) и других стран.