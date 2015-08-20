Мининфраструктуры хочет увеличить зарплаты более чем в 8 раз: "тогда можно требовать результата"

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook.

"При подготовке предложений в бюджет-2016 мы внесли на Минфин предложение увеличить фонд заработной платы Министерства инфраструктуры Украины с 17 до 139 млн грн в год", – написал замминистра.

По словам чиновника, в ответ на предложение Мининфраструктуры Минфин ограничил возможный заработный фонд суммой 19,5 млн грн.

"Сегодня получили письмо Минфина, которым нам доказали предельные расходы на 2016 на зарплату в объеме 19,5 млн грн. Средняя зарплата увеличена на 800 грн и составит 6181 грн, – сообщил Омелян и добавил: У меня иногда возникает стойкое убеждение, что все эти миражи о достойной зарплате, фонды и т.д. культивируются с единственной целью – чтобы нормальные отчаялись и ушли".

Вместе с тем, в комментарии УНИАН Омелян отметил, что, несмотря на позицию Минфина, Мининфраструтуры сегодня повторно направит ведомству свое предложение, а также обратится со своей инициативой к премьер-министру и президенту Украины.

"Мы будем обращаться повторно к ним (Минфину – УНИАН) сегодня, а также к премьеру и президенту", - сказал Омелян в комментарии УНИАН.

Согласно расчетам Мининфраструктуры, которыми располагает УНИАН, в случае одобрения Минфином предложений министерства месячная зарплата министра инфраструктуры за счет надбавок и премий увеличится с 6,109 тыс. грн до 83,190 тыс. грн и с вычетом налогов составит 70,5 тыс. грн, а зарплата его заместителей – с 5,113 тыс. грн до 58,750 тыс. грн. При этом зарплата директора департамента министерства увеличится с 3,320 тыс. грн до 32,250 тыс. грн, а замдиректора департамента – с 3,154 тыс. грн до 32,780 тыс. грн.

Начальник управления будет получать 30,485 тыс. грн, замначальника управления – 28,350 тыс. грн, начальник отдела – 25,230 тыс. грн, заведующий сектором – 22,450 тыс. грн, а главный специалист – 11,750 тыс. грн. Таким образом, средняя зарплата руководящего состава министерства составит 37,429 тыс. грн.

"Не бог весть какие деньги, но это уже заработная плата, за которую ты имеешь полное право требовать качественный результат и спокойно искать на рынке хороших специалистов", – подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, до назначения министром инфраструктуры 2 декабря 2014 года Андрей Пивоварский занимал руководящие должности в частных структурах. Так, с конца 2012 года он возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", активы которой сосредоточены в нефтеперерабатывающей промышленности.

Вместе с тем, министр подчеркивал, что существующий уровень его зарплаты на госслужбе не покрывает всех расходов, однако за годы работы в бизнесе ему удалось накопить определенную сумму сбережений. Он также отмечал необходимость создания в Украине фонда финансирования государственной службы при поддержке Евросоюза, средства из которого будут направляться на повышение уровня оплаты труда госслужащих.

В то же время, в интервью УНИАН замминистра инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что существующий уровень зарплат и соцпакет «не позволяют нормально выжить», в этой связи он приравнял нынешнюю команду министерства к числу «наемных менеджеров-волонтеров».