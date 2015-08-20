Минфин хочет заставить всех владельцев новых авто платить налог - от 800 гривень в год

Об этом заявила заместитель министра финансов Елена Макеева.

Она напомнила, что владельцы автомобилей с объемом двигателя более 3 литров должны уплатить в госбюджет налог в сумме 25 тыс. грн, и после введения этого налога в Минфин поступило много жалоб граждан, которые купили автомобиль три года назад в кредит и не располагают средствами на уплату налога, в то время как владельцы более дорогих автомобилей не должны платить налог при объеме двигателя меньше 3 литров.

«Мы хотим предложить новую модель, чтобы налогом 25 тысяч облагались исключительно автомобили класса «люкс». Это Maserati, Lamborghini, Bentley и так далее. Это должен быть четкий перечень автомобилей, которые относятся к классу «люкс»… Это будет 10-15 марок автомобилей, владельцы которых будут уплачивать налог», - сказала Макеева.

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Замминистра пояснила, что подобный перечень автомобилей применяется в европейский странах, и в настоящее время Минфин изучает, какие автомобили должны в него попасть. «Мы предлагаем не в Налоговом кодексе прописывать, какие автомобили относятся к классу «люкс», а в отдельном постановлении к Налоговому кодексу. Остальные владельцы автомобилей также должны уплачивать этот налог, но мы понимаем, что он должен составлять в год меньше тысячи гривен. К примеру, 800 гривен для всех владельцев автомобилей до 5 лет», - добавила она.

Макеева заверила, что после дискуссии собственники автомобилей согласились платить 800 гривен, если будут видеть, что дороги действительно ремонтируются. «Для них уплатить 800 гривен в течение года – это небольшие деньги. А для бюджета это большие деньги, которые можно потратить на строительство дорог и инфраструктуры», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен в сентябре подать в Верховную Раду проект изменений в Налоговой кодекс, которые должны заработать уже в 2016 году. Основными целями преобразований в правительстве названы прозрачность и простота уплаты налогов.

По предварительным оценкам Минфина, даже без изменений налоговых правил и ставок нужно исправлять более 50% текста Налогового кодекса, в связи с чем целесообразно принять его в новой редакции.

В понедельник, 17 августа, Минфин представил проект налоговой реформы, в котором был предложен ряд новаций, вызвавших значительный резонанс в обществе. В том числе предлагается распространить транспортный налог на все автомобили и мотоциклы со сроком эксплуатации не более пяти лет, тогда как в настоящее время такой налог взимается только с автомобилей с объемом двигателя более 3 литров в размере 25 тыс. грн в год.