Автоимпортеры обвинили во лжи Минфин, утверждавший о согласовании с ними нового налога на автомобили

Министерство финансов Украины не проводило консультаций и не привлекало к работе над изменениями в Налоговый кодекс в части введения нового транспортного налога, который предлагается расширить на все авто со сроком эксплуатации не более пяти лет, представителей автомобильных ассоциаций и бизнеса, заявил на своей странице в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Я уже обзвонил руководителей 18 бизнес-ассоциаций, и они подтвердили, что их не только "не привлекали", но даже не информировали о нововведениях. Я официально заявляю, что Всеукраинскую ассоциацию автомобильных импортеров и дилеров, которая включает в себя 528 предприятий, создавших в Украине 84 тысячи рабочих мест, никто к работе над этим проектом не привлекал и никто даже не информировал о нововведениях", - сообщил он.

Кроме того, Назаренко добавил, что ассоциация автоимпортеров готовит запрос в министерство с просьбой указать бизнес-ассоциации, принимавшие участие в обсуждении данной инициативы.

Читайте такжеВ Украине могут увеличить налог на дорогие авто и большие квартирыКак сообщал УНИАН, в понедельник, 17 августа, Министерство финансов представило проект налоговой реформы, целью которой были определены упрощение, уточнение определенных норм и введение принципа справедливости в отношении всех субъектов хозяйствования. В частности, проект налоговой реформы предусматривал введение в Украине налога на новые автомобили сроком эксплуатации не более пяти лет и увеличение налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 миллиона гривень.

По словам гендиректора ВААИД Олега Назаренко, принятие инициативы Минфина о введении нового транспортного налога окончательно отобьет у украинцев желание покупать автомобили и убьет украинский авторынок.

19 августа заместитель министра финансов Елена Макеева сообщила, что после дискуссии собственники автомобилей одобрили данную инициативу министерства.

На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на роскошные авто с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.