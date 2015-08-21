Украинцам назвали цену нормальных дорог: 100 миллиардов в год

Такую сумму озвучил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль.

"Чтобы восстановить те дороги, которые у нас есть, мы посчитали, необходимо от 50 до 100 млрд грн в год на протяжении 10 лет. Если 50 млрд грн в год, то это 20 лет, если 100 млрд грн – 10 лет", - сказал Хмиль в эфире "Громадське ТВ".

Он также отметил, что в привязке к примерам европейских стран, данная сумма не является слишком большой.

"Это не такие большие средства, например, Польша за последние 10 лет вложила в дороги около 80 млрд евро. Часть этих средств они собрали сами в виде акцизов, большую часть дал Евросоюз в виде займов", - добавил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

Кабинет министров Украины в рамках реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования до 2017 года создаст в структуре госбюджета фонд для финансирования ремонта и строительства автодорог страны. При этом местные власти смогут направлять на содержание дорог сборы от акциза на топливо с АЗС в размере 5-10%, а также создавать территориальные дорожные фонды.

Кроме того, планируется лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги. Также министерство планирует сделать некоторые участки дорог платными и изменить технологии строительства дорог, используя в качестве дорожного покрытия бетон вместо асфальта.