"Укрзализныця" и морпорты в 2016 году закупят весовые комплексы для контроля авто от перегруза на дорогах

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и морские торговые порты профинансируют в 2016 году закупку новых весовых комплексов для контроля за соблюдением весовых норм автотранспортными средствами с целью защиты дорожного покрытия от перегруза.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на своей странице в сети Facebook, система весового контроля в настоящее время введена в 15 областях Украины.

"Весовой контроль не охватывает всю Украину, и даже в Николаевской области покрывает лишь определенные дороги. Дело в недостаточном количестве весовых комплексов - уже решаем эту проблему на 2016 год, железная дорога и порты проинвестируют в приобретение дополнительных комплексов, так, соответствующие суммы закладываются в их финпланы", - написал Пивоварский.

По его словам, основываясь на опыте европейских стран, министерство разработало проект постановления, согласно которому перегруженное авто будут не просто штрафовать, но и остановят, пока лишний груз не будет перемещен на другое авто. Таким образом, автомобиль, перевозящий делимый груз весом более 40 тонн, будут останавливать до устранения нарушения, чтобы не наносить вред дорогам в течение всего маршрута. Министр уточнил, что документ сейчас проходит внешнее согласование.

Кроме того, согласно данным, опубликованным на странице министра в соцсети, при условии соблюдения норм законодательства, при перевозке 25 тонн груза (8 рейсов) расходы перевозчика составляют 28 тысяч гривень, а ущерб дороге составляет 24,6 тысяч гривень.

В то же время, при перевозке 40 тонн грузов с перевесом (5 рейсов), расходы перевозчика сокращаются до 17,6 тысяч гривень, тогда как дорожному покрытию наносится ущерб в размере 83 тысяч гривень. Таким образом, дорожное хозяйство теряет 58,4 тысяч гривень, а перевозчик экономит 10,4 тысяч гривень.

Кроме того, комментируя ситуацию протестов автоперевозчиков относительно установки пункта весового контроля в Николаевской области, прошедших 18 августа, Пивоварский подчеркнул, что министерство совместно с перевозчиками региона обсуждали проект восстановления дорог на средства фонда, который будет наполняться перевозчиками, железной дорогой и портами, однако в настоящее время проект остановился на местном уровне – "мы предложили механизм наполнения фонда, теперь дело за его реализацией, то есть за перевозчиками".

"Перевозчики Николаевской области прекрасно знают, что их перегруженные авто разрушили дороги региона…Надо отметить, что перевозчики уже "платят" за перегрузку - когда откупаются от штрафов. В разговорах они называют сумму более 10 тысяч гривень на машину за сезон", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что принципиальная позиция министерства в том, что даже если перевозчики будут участвовать в финансировании ремонта, они должны соблюдать существующие на сегодняшний день весовые нормы.

Как ранее отмечал Пивоварский, в текущем году была проведена инвентаризация весовых комплексов, по результатам которой 90% из существующих 96 единиц находятся в неисправном техническом состоянии.

Читайте такжеУкраинские дороги требуют 60 млрд гривень ежегодноКак сообщал УНИАН, 18 августа на дороге Николаев - Днепропетровск в районе завода Sandora Николаевский облавтодор совместно с управлением Укртрансинспекции установили мобильный весовой комплекс для взвешивания грузовых автомобилей, направляющихся в сторону Николаева. Однако водители грузовиков выразили протест относительно установки такого комплекса, перекрыли дорогу и потребовали убрать весовой контроль. На переговоры с автоперевозчиками прибыл первый заместитель председателя Николаевской ОГА Николай Романчук, который заверил протестующих водителей, что ни на одном из въездов в Николаев больше весовых комплексов не будет. Затем все оборудование весового комплекса было погружено в микроавтобус.

В связи с инцидентом в Николаевской области, вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский призвал правоохранительные органы разобраться с протестами грузоперевозчиков относительно установки весового комплекса в регионе.

Также глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Роман Хмиль, комментируя ситуацию в Николаевской области, отметил, что уплачиваемые грузоперевозчиками налоги, в частности топливный акциз, не перекрывают тот ущерб, который наносят перегруженные грузовики украинским дорогам. Поэтому в Украине необходимо вводить плату за проезд фур общей массой свыше 12 тонн.

Также, по его словам, на данный момент 75% сборов от топливного акциза по Украине приносят водители легкового транспорта и автобусы. В то же время 80% ущерба дорогам наносят грузовики весом от 12 до 40 тонн.

Хмиль считает, что строительство бетонных дорог, которые смогут выдерживать перегруз транспорта свыше 40 тонн, экономически необоснованно.