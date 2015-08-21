"Вог Аэро Джет" возвращается к поставкам топлива для "Укрзализныци"

Одна из крупнейших АЗС-сетей "Вог Аэро Джет", которая на протяжении последних нескольких лет является основным поставщиком нефтепродуктов для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци"), в очередной раз выиграла тендер на поставку дизельного топлива для ведомства, тогда как ранее компания "ОККО" впервые за много лет стала победителем июньского тендера на поставку горючего для "Укрзализныци", тем самым нарушив многолетнюю монополию "Вог Аэро Джет".

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, госпредприятие "Укрзализнычпостач" 20 августа объявило о победе "Вог Аэро Джет" в тендере на закупку 40 тысяч тонн дизельного топлива, так как компания предложила самую низкую цену - 15846 грн/тонн, что на 1054 грн ниже цены действующего контракта, составляющей 16900 грн/тонн.

"Контракт на закупку будет подписан в течение 10 рабочих дней. "Вог Аэро Джет" станет вторым поставщиком топлива для железнодорожного транспорта, закупки у которого осуществляет ГП "Укрзализнычпостач". Первым является "ОККО-Бизнес Контракт", с которым "Укрзализнычпостач" сотрудничает по условиям подписанного 23 июня 2015 года соглашения о поставках 80 тысяч тонн топлива", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в тендере принимало участие 10 компаний: "Трейд Коммодити", "Элемент Нафта", "Левада Ойл", "Укройлпродукт", "НП Трейдинг", "Дайджест Групп", Торговый дом "Сокар Украина", ГП "Укртранснафтопродукт", "Вог Аэро Джет" и "Окко-Бизнес Контракт".

Согласно сообщению Мининфраструктуры, предприятие "Укройлпродукт" предложило самую высокую цену по всем лотам - 17100 грн/тонн, а по двум лотам тендерный комитет из-за несоответствия условиям документации конкурсных торгов и/или неполного пакета тендерных документов принял решение отклонить предложения трех участников - "Сокар Украина", "НП Трейдинг" и "Левада Ойл".

В сообщении отмечается, что подписание соглашения с "Вог Аэро Джет" позволит "Укрзализнычпостачу" диверсифицировать источники поступлений топлива и устранить зависимость от единого поставщика.

Как сообщал УНИАН, в августе Антимонопольный комитет приостановил тендер "Укрзализныци" по закупке топлива по трем лотам с общим объемом топлива 30 тысяч тонн из-за жалобы малоизвестной компании "Элемент Нафта". Кроме того, из-за решения АМКУ также не состоялись торги по четырем лотам на приобретение 40 тысяч тонн дизтоплива - вновь из-за жалобы "Элемент Нафты".

В июне этого года компания "ОККО" впервые за много лет стала победителем тендера на поставку дизтоплива для "Укрзализныци", тем самым нарушив многолетнюю монополию группы компаний погибшего 12 августа бизнесмена и народного депутата Игоря Еремеева - "Континиум".

В частности, компании Еремеева на протяжении нескольких лет были основными поставщиками горючего для "Укрзализныци". Одна из таких компаний, "Вог Аэро Джет", созданная в мае 2012 года, с 2013 года стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для железнодорожной госадминистрации, выиграв тендеры за последние два года на 6,5 миллиарда гривень.

Всего компании Еремеева за последние пять лет поставили железной дороге топлива на 17,27 миллиарда гривень.

После победы "ОККО" в вышеупомянутом топливном тендере один из участников торгов – компания "Дайджест Групп" подала иск в Окружной административный суд Киева, который, в свою очередь, запретил покупку топлива по июньскому тендеру. В ответ на это пресс-служба «Укрзализныци» сообщила о намерении обжаловать это решение суда.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины запретил "Укрзализныце" проводить новые топливные конкурсы.

Также стало известно, что на одном из заседаний суда компания "Вог Аэро Джет" поддержала ходатайство истца "Дайджест Групп".

В начале августа на своей странице в сети Facebook министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что Окружной административный суд Киева разблокировал июньский тендер "Укрзализныци" по закупке топлива у компании "ОККО". Кроме того, после того, как суд разблокировал топливный контракт, "Укрзализнычпостач" договорился с "ОККО" о снижении цены на дизтопливо до 17 350 гривень за тонну с 18 400 гривень.

Вместе с тем, пресс-служба "Укрзализныци" обвинила компании "Вог Аэро Джет" и "Дайджест Групп" в саботаже закупок горючего для железных дорог, так как эти предприятия пытаются затягивать рассмотрение дела, следующее заседание по которому запланировано на 26 августа.

Стоит отметить, что сразу несколько топ-менеджеров народного депутата Игоря Еремеева вошли в правительство и возглавили ведущие госкомпании. В частности, до назначения министром инфраструктуры Андрей Пивоварский возглавлял группу компаний "Континиум".