Кабмин сменил главу Государственного космического агентства

Кабинет министров Украины сменил руководителя Государственного космического агентства.

Согласно правительственному распоряжению на эту должность назначен Любомир Сабадош.

Предыдущий глава агентства – Олег Уруский, назначенный на должность в январе текущего года, уволен по собственному желанию.

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Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.