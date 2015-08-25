Кабмин сменил главу Государственного космического агентства

15:39, 25 августа 2015
Транспорт/Связь
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Предыдущий глава агентства – Олег Уруский, назначенный на должность в январе текущего года, уволен по собственному желанию

REID WISEMAN—NASA

Кабинет министров Украины сменил руководителя Государственного космического агентства.

Согласно правительственному распоряжению на эту должность назначен Любомир Сабадош. 

Предыдущий глава агентства – Олег Уруский, назначенный на должность в январе текущего года, уволен по собственному желанию. 

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Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.

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