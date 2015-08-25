Бывшие сотрудники Юго-Западной железной дороги разворовали шпал и рельсов на 11 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, бывшие работники Юго-Западной магистрали, которые отвечали за хранение имущества мобилизационного резерва, распродали шпалы и рельсы на 11 млн грн.

«Факт самовольного отчуждения имущества разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства железной дороги», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по материалам главного управления СБУ Украины в Киеве и Киевской области, прокуратура открыла уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества) уголовного кодекса Украины и в настоящее время продолжаются следственные действия.

Других подробностей Служба безопасности не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) подтвердила факты злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности магистрали.

В частности, было установлено, что экс-начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин, который возглавлял магистраль с 2002 года, построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.

По окончании проведения служебного расследования 25 марта Кабмин уволил ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.

Ранее свободный профсоюз на Южной железной дороге выступил с инициативой создать в «Укрзализныце» антикоррупционный отдел, который напрямую подчинялся бы Национальному антикоррупционному бюро Украины, с целью более эффективной работы по искоренению коррупционных деяний и наведения порядка на железных дорогах Украины.

Стоит отметить, что правоохранительные органы не единожды возбуждали уголовные дела против руководства «Укрзализныци» и ее структурных подразделений, но ни один чиновник так и не понес реального наказания за многомиллиардные хищения.

Так, член общественного совета при Министерстве инфраструктуры Украины Виталий Руденко считает "Укрзализныцю" одной из самых коррумпированных ведомств в Украине.

В то же время, «Укрзализныця» из года в год жалуется на катастрофическую изношенность вагонного парка и колоссальные убытки от пассажирских перевозок.