Украина сократила внешнюю торговлю легковыми авто до минимума за 15 лет

17:44, 25 августа 2015
Транспорт/Связь
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Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 26 449 единиц.

Фото УНИАН

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая сумма импортированных в страну автомобилей за указанный период составила 355,2 млн долл.

«Доля новых автомобилей в общем объеме импорта составила 64%, что говорит о снижении части новых авто в общем объеме импорта на 30 процентных пунктов по сравнению с прошлогодним показателем», - отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – 5 827 штук, таможенная стоимость импорта из ФРГ составила 63,9 млн долл., затем следует Япония, из которой на украинский рынок было поставлено 3 738 легковых автомобилей на сумму 84,1 млн долл.

Кроме того, Франция поставила на отечественный авторынок 2 884 авто, таможенная стоимость которых составила 12,5 млн долл.

Также сообщается, что экспорт легковых авто из Украины уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 88% - до 167 единиц и был оценен таможней в 2,2 млн долл.

«Объемы внешней торговли легковыми автомобилями для Украины по результатам первого полугодия продемонстрировали худшие показатели за последние 15 лет», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт автотранспортных средств в Украину в январе-мае 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до 28,499 тыс. единиц. В частности, 74% общего автоимпорта заняли легковые автомобили, ввоз которых сократился на 28% - до 21,18 тыс. штук на сумму 291,3 млн долл.

В 2014 году импорт автотранспорта в Украину сократился более чем в 2 раза - до 146,5 тыс. единиц, а таможенная стоимость авто составила более 1,6 млрд долл. При этом импорт легковых авто составил 62,624 тыс. единиц, из которых новых было ввезено 57,974 тыс. единиц.

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