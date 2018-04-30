Реформа "Укрзализныци": эффект внедрения электронного билета

В 2012 году жизнь пассажиров кардинально изменилась - в Украине начало развиваться скоростное движение «Интерсити» и система «Электронный билет». Пожалуй, это единственные действенные реформы и громкие инновации в «Укрзализныце» за последние годы, а то и десятилетия.

Если быстрые «Хюндаи» из-за дороговизны билетов не получили широкой популярности у всех слоев населения, то электронный билет стал любимым сервисом пассажиров.

Задача разработать и внедрить электронный билет была поставлена накануне Евро 2012, рассказывает в эфире ТРК «RTI» Иван Кулик (начальник департамента информационных технологий «Укрзализныци» до августа 2015 года). Создать программное обеспечение нужно было в сжатые сроки. Иностранные компании готовы были взяться за работу, но запросили за нее десятки миллионов. Было принято решение искать разработчика среди украинских IT-компаний. Конкурс выиграли «Универсальные информационные технологии» («УнИТ»).

«Не имеющая аналогов система обошлась "Укрзализныце" в десятки раз дешевле, чем просили иностранные компании, а затраты на ее разработку окупились уже в первые месяцы работы. Для того, чтобы внедрить эту систему, был изучен европейский опыт, наши сотрудники ездили в Германию, Россию, Казахстан, коллеги из Белоруссии приезжали к нам. Мы собрали этот опыт и приняли решение двигаться по своему пути, исключая ошибки, допущенные другими странами, выстроили правильную систему», - говорит Иван Кулик.

Технологические решения, которые предложила компания-разработчик Электронного билета, были настоящим прорывом. Украина превзошла соседние страны, с каждым годом совершенствуя электронный билет и добавляя новые функций.

«Во-первых, билет был внедрен, как электронный документ с цифровой подписью, который хранится в архиве электронных документов и может быть в любое время проверен. Во вторых, электронный билет был фискализирован с помощью специализированного кассового аппарата, который был специально изготовлен для «Укрзализныци», и позволяет обрабатывать большое количество запросов, онлайн отправляя данные в налоговую службу. В-третьих, благодаря QR-коду проездной документ можно предъявлять при посадке в электронном виде, не обращаясь в кассы и даже не печатая его», - рассказывает Сергей Рохварг, технический директор компании «УнИТ».

Система сломала многолетние спекулятивные схемы. Она разработана таким образом, что спекулировать электронными билетами невозможно.

«Мы имеем единую базу данных свободных мест «Укрзализныци», она доступна всем пассажирам через сайт «Укрзализныци» и через агентские сети. Более того, чтобы искоренить спекулянтов, мы доработали функцию – «хаотический» возврат билетов в систему. Если кто-то и выкупил десяток-сотню билетов, то для того, чтобы их перепродавать, им нужно их вернуть. Но когда билет вернется в продажу неизвестно никому - ни кассирам, ни администраторам», - говорит Иван Кулик.

Сегодня пассажир может самостоятельно составить оптимальный по логистике и цене маршрут, купить или зарезервировать билет, выбрать и оплатить дополнительные услуги, вернуть ранее купленный проездной документ без обращения в кассу, студенты могут приобрести льготные билеты. Оплату можно осуществить с помощью MasterCard, Visa на официальном сайте Укрзализныци, а также купить в любом отделении «Укрпочты», что особенно важно для людей, живущих на периферии, и в развитой агентской сети, в которую входят туроператоры, банки и др. Пассажиры отмечают простоту и удобство сайта booking.uz.gov.ua.

«Билеты я покупаю только он-лайн. Показываю проводнику в электронном виде, а если еду в командировку, то самостоятельно распечатываю билет дома или на работе, чтобы потом предъявить для отчетности в бухгалтерию», - рассказывает Светлана Крюкова, пользователь системы «Электронный билет».

«Я с ужасом вспоминаю эти походы в кассы, когда не знаешь, сколько простоишь в очереди и купишь ли в итоге билет. Особенно летом, в южном направлении. А еще когда отпуск уже оформлен, а билетов нет на неделю вперед. Сейчас приобретение билета стало максимально комфортным! Как и его использование! Я покупаю билет на сайте «Укрзализныци», сохраняю его в телефоне, предъявляю проводнику, а он просто сканирует QR-код», - говорит Ольга Осаулюк, пользователь сервиса «Электронный билет».

«Моя работа предполагает частые и спонтанные командировки. Так вот, раньше у нас в компании был специальный человек, который отвечал за то, чтобы срочно достать нужный билет. У него были свои связи в кассах. Чтобы купить билет, надо было переплатить кассиру 10-20 грн. при стоимости билета в 70 грн. Как же упростилась жизнь с появлением «Электронного билета»! Если мы так стремимся в Евросоюз, то это реальный шаг в сторону европейских стандартов жизни», - отмечает Евгений Саушкин, пользователь сервиса «Электронный билет».

Электронный билет в Украине стремительно приближается к европейским показателям, о чем свидетельствует статистика. На сегодня он-лайн продажа проездных документов составляет около 30%, а это в 10 раз больше, чем в 2012 году, когда система только запускалась.

В Европе этот показатель выше в два раза, а в США достигает 70%. Агентские компании по продаже билетов прогнозируют, что Украина по объемам продаж через электронные каналы обслуживания уже в скором будущем догонит своих соседей. Система работает, как часы, что привлекает все новых клиентов.

«Не нужно тратить время на стояние в очереди и на поиск подходящего места, можно оформлять билеты со скидкой по студенческому и дополнительные услуги (до недавнего времени данной функции не было). Что бы хотелось усовершенствовать в системе он-лайн продаж железнодорожных билетов: введение электронных билетов во всех поездах, а также внедрение функции возврата билетов в агентских сетях. В целом, система он-лайн продажи железнодорожных билетов – это инновационная система, которую нужно развивать, так как она имеет неограниченный потенциал», - отмечает Антон Куликов, руководитель компании-агента по продаже электронных билетов «ВсеУкраинская справка 259»

«К сильным сторонам следует отнести стабильную работу системы электронных проездных документов, отсутствие ошибок при формировании билета и при проведении взаиморасчетов, решение об отказе от использования бланков строгого учета, хорошо отработанный протокол доступа к системе», - говорит Леонид Митницкий, директор компании-агента по продаже электронных билетов IGM.

Сотрудничество с агентами по продаже билетов строится по принципу работы операторов мобильной связи. Партнеры вносят предоплату на счета "Укрзализныци" в размере суммы, эквивалентной выручке от продаваемых ими проездных документов за определенный период. Средства поступают на счет ГИВЦ "Укрзализныци", что позволяет ему иметь резерв оборотных средств.

Также «Укразилзныця» ежегодно экономит десятки миллионов гривен, благодаря тому, что затратная часть формирования и продажи билета он-лайн существенно ниже, чем его аналог на бланке строгой отчетности. Подключение к системе на равных условиях ведущих банков - «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», "Райффайзенбанк Аваль", "Альфа Банк", «Финансы и Кредит» - исключило зависимость "Укрзализныци" от каких-либо финучреждения и минимизировало расходы Укрзализныци при покупке билетов через Интернет.

"Банк "Финансы и Кредит" является деловым партнером ГП"ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ" с апреля 2013 года. Мы, как никто другой, имели возможность за 2,5 года оценить качество и надежность партнерских отношений с BOOKING.UZ.GOV.UA - для нас это клиент, проверенный временем, который в самые сложные времена для банка не покинул нас "по-английски", не попросил дополнительных гарантий, а вопреки всему, продолжил работу с нашим банком, наращивая объемы. Благодаря таким партнерам, мы смогли преодолеть самый сложный период в жизни банка и уверенно смотрим в будущее», - рассказывает Юлия Нариманова, начальник управления развития эквайрингового бизнеса банка «Финансы и кредит».

Электронный билет имеет огромный потенциал. На очереди разработка мобильного приложения, которое позволит приобретать билеты пользователям Android, Windows и IOS. Также в скором времени пассажирам будет доступно оформление электронных билетов с пересадкой. Разработчики «Электронного билета» говорят, что систему можно развивать до бесконечности, добавляя новые функции в соответствии с запросами пассажиров, при этом не привлекая дополнительных средств.

Система «Электронный билет» - это яркий пример прозрачного выстраивания вертикалей государство - гражданин, государство - бизнес. Когда из цепи выпадает звено в виде чиновника, исчезает и коррупция. Бизнес получает равные условия работы и здоровую конкурентную среду, пассажир - качественный сервис, государство - существенную экономию и оздоровление отрасли. А главное - это реальный рывок вперед в информатизации общества, о котором пока только говорят в стране.