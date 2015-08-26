ОБСЕ: восстановление железнодорожного сообщения на двух перегонах Донбасса способствовало поставке угля для ТЭЦ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы рады также сообщить о восстановлении железнодорожной инфраструктуры и движения на перегонах "Никитовка-Майорское"и "Ясиноватая-Скотоватая". Благодаря этому удалось возобновить поставки угля из Луганской области, что важно для работы ТЭЦ, которая поставляет электроэнергию и тепло всему региону" , - заявил Сайдик.

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По его убеждению, это успех в работе подгруппы по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНИАН, следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется на 8 сентября.