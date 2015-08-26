ОБСЕ: восстановление железнодорожного сообщения на двух перегонах Донбасса способствовало поставке угля для ТЭЦ
Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявляет, что восстановление железнодорожного сообщения на двух перегонах на Донбассе способствовало поставке угля для работы одной из теплоэлектростанций региона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Мы рады также сообщить о восстановлении железнодорожной инфраструктуры и движения на перегонах "Никитовка-Майорское"и "Ясиноватая-Скотоватая". Благодаря этому удалось возобновить поставки угля из Луганской области, что важно для работы ТЭЦ, которая поставляет электроэнергию и тепло всему региону" , - заявил Сайдик.
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По его убеждению, это успех в работе подгруппы по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
Как сообщал УНИАН, следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется на 8 сентября.